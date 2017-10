La Policía Nacional ya vive el encuentro entre Perú vs Argentina. La reacción de los efectivos del orden se volvió viral rápidamente en Facebook. En el clip se puede ver a los policías enloquecidos por el gol que logra colocar un perro con la camiseta peruana.



En el video viral de Facebook se puede ver que los agentes del orden 'enloquecen' cuando el pequeño perro policía mete un gol con la camiseta bicolor. El clip cuenta con más de 90 mil reproducciones y es todo un fenómeno en la redes sociales.



Las calles de todo el Perú viven la fiebre de Perú vs Argentina. El cuadro peruano se enfrentará al cuadro de Messi y sus amigos en 'La Bombonera'. Argentina se juega la vida antes el cuadro de Gareca y ellos lo saben muy bien.



Como se recuerda, los agentes de la unidad de emergencia encendieron las sirenas de los patrulleros para apoyar a la blanquirroja en Lima.



El encuentro de Perú vs Argentina tendrá lugar este jueves a las 6:30 p.m. y se jugará en la mítica 'Bombonera' en Buenos Aires, Argentina. Perú puede ganar o empatar y ya está con un pie en Rusia 2018.



Policías ya viven el partido de Perú vs Argentina.