Perú vs Argentina: Así reaccionaron los hinchas peruanos tras el empate en 'La Bombonera' [VIDEO]

¡Grítalo Perú! La selección peruana sacó un punto de oro frente a la selección de Argentina en 'La bombonera'. El empate 0-0 de Argentina frente al cuadro de Paolo Guerrero no le sirve de nada a Messi y compañía.



La hincha peruana salió con todo para poder alentar a Perú. Todos los ciudadanos peruanos de mundo salieron para poder alentar a la selección peruana. Desde Italia, Lima y Argentina se hizo sentir el rugir inca.



¡Vamos Perú! Es el único que grito que se puede escuchar en las calles, diarios y cada conversación. Todas los trabajos en Perú dejaron salir antes a todos sus trabajadores para poder vibrar con el Perú vs Argentina.



¡Uffff! El último minuto del Perú vs Argentina fue de infartó. El tiro libre cobrado por Paolo Guerrero casi hace que le de un infarto a todo el pueblo de Argentina.



Perú ahora se juega todo contra Colombia en el Estadio Nacional de Lima. Lo que sí es seguro que el Nacional estará repleto de hinchas que sueñan con ir al Mundial de Rusia 2018.