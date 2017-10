Perú vs. Argentina: ¿el Doctor Chapatín 'predijo' el resultado del partido? [VIDEO]

El partido Perú vs. Argentina, el cual se da en el marco de las Eliminatorias Rusia 2018, ha generado todo tipo de manifestaciones en las redes sociales. Y es que la expectativa es muy alta ya que el elenco bicolor está en una posición de lujo, teniendo chances de clasificar al Mundial.



En este marco no son pocos los usuarios que se tomaron el tiempo para buscar todo tipo de información con relación al Perú vs. Argentina, encontrando algunas 'rarezas'. Tal es el caso de un video en el que aparece el Doctor Chapatín, uno de los personajes

del universo de Chespirito.



Pero, ¿qué tiene que ver el mencionado abuelito con el Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018? Pues, el Doctor Chapatín parece 'predecir' el resultado del mencionado duelo, el cual se lleva a cabo en la ciudad de Buenos Aires.



¿Qué fue lo que dijo? Pues, sin duda, ello fue algo que los hinchas peruanos no recibirán con buen ánimo. ¿Acaso el Perú vs. Argentina acabará con una goleada en nuestra contra? Veamos.

El encuentro Perú vs. Argentina es uno de los duelos más llamativos de esta fecha de las Eliminatorias Rusia 2018. Esto porque, como ya se mencionó anteriormente, la bicolor está en una posición que le permite soñar con el Mundial.



