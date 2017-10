Perú vs Argentina: Ricardo Gareca se enfureció con árbitro por no cobrar faltas contra Paolo Guerrero [VIDEO]

Argentina tuvo las más claras en la primera parte frente a Perú por las Eliminatorias Rusia 2018. Los de Ricardo Gareca tuvieron que apelar a los contragolpes para hacer daño a los albicelestes. El único que recibía los pases en la delantera fue Paolo Guerrero, quien se llevó todos los golpes.



Sí, el delantero de Flamengo tuvo que aguantar la durísima defensa argentina en La Bombonera. Una y otra vez patearon al 'Depredador' para que no pueda avanzar.



El árbitro del partido, Sampaio de nacionalidad brasileña, permitió estos golpes contra el peruano. No mostró ninguna tarjeta amarilla contra los jugadores de la selección argentina.



Esto generó la incomodidad de Ricardo Gareca, quien salió de su zona técnica para mostrar su indignación con el trabajo del árbitro del Perú vs Argentina.

Video: Gareca molesto