Ricardo Gareca es argentino y las preguntas sobre sus sentimientos previo al Perú vs Argentina por Eliminatorias parece haber colmado su paciencia. EL DT respondió al borde del enojo y con tajante determinación.



"Lo esencial es lo futbolistico, no lo sentimental. Es un problema mío lo sentimental. Estrictamente soy un profesional. Me dedico esta profesión y acepte este desafío conciente de todas esas cuestiones", dijo Ricardo Gareca previo al Perú vs Argentina con visible molestia.



"Somos una selección que tiene argumentos concretos para ganarle a cualquiera. Nosotros tenemos que tomar todas las precauciones. Tenemos que estar muy atentos y concentrados", agregó Ricardo Gareca sobre las posibilidades de Perú con miras al partido en la Bombonera.

Christian Cueva llegó a Lima y dijo esto de partido en la Bombonera

Además, el 'Tigre' se mostró optimista con las chances de Perú para obtener un cupo para el Mundial Rusia 2018. "Estamos acostumbrados y preparados para lo que se venga. Independientemente de lo que suceda este partido inmediato con Argentina nosotros vamos a llegar con grandes posibilidades ya que esto se resuelve en la última fecha", acotó.

Ricardo Gareca: Conferencia de prensa previo al partido Perú vs Argentina

