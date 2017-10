Perú vs Argentina: Rubén León, el Gladiador peruano, que es amigo de Jorge Sampaoli [VIDEO-FOTOS]

Por José Lara | Fotos: Gian Ávila

Enviado a Argentina

@jlara18



Ruben León, es el hincha que se viste de Gladiador peruano, para alentar a la blanquirroja y presume de la amistad con el DT de Albiceleste Jorge Sampaoli. Ahora llegó a Buenos Aires y se reunió con el 'Hombrecito' antes del Perú vs Argentina.



"Trabajo en Chile desde hace ocho años y conozco a Jorge Sampaoli cuando era técnico de la Universidad de Chile. Luego pasa a la selección chilena y en un partido amistoso en Valparaíso le hice una apuesta", dijo el Gladiador peruano.



León le hizo una apuesta a Sampaoli en esa ocasión y recibió entradas de regalo del DT argentino. "Jorge Sampaoli era un cliente del restaurante en que trabajaba y conversabamos de fútbol", agregó.

"Fui a Ezeiza y pregunté por Jorge Sampaoli. Lo esperé y me dejaron entrar. Estuvo muy contento y me preguntó si me había aburrido de Chile, y me dijo que había llegado a Buenos Aires a perder de nuevo", reveló el Gladiador en la previa del Perú vs Argentina.

