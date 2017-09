Perú vs. Argentina: Sergio Agüero quedó descartado luego de sufrir accidente vehicular [VIDEO]

Maluma lo 'saló'. Sergio Agüero quedó descartado para el duelo Perú vs. Argentina, el cual se jugará por las Eliminatorias Rusia 2018, debido a un accidente vehicular sufrido luego de asistir a un concierto del mencionado artista en Ámsterdam.



Medios argentinos sostienen que Sergio Agüero terminó con la costilla fracturada, motivo más que suficiente para sacarlo del barco de la convocatoria para el Perú vs. Argentina. Es más, todo indica que él por poco pierde la vida y que debe su condición actual al cinturón de seguridad.



Sergio Agüero estará de baja un par de meses. Así las cosas, muchos en la tierra de las parrilladas podrían no dormir de la preocupación que originaría la ausencia del delantero en la recta final de las Eliminatorias Rusia 2018.



TAXI

¿Cómo fue que pasó? Pues, Sergio Agüero había salido del referido recital y tomó un taxi. Dentro del auto, el jugador se colocó el cinturón de seguridad, el cual evitó que terminase todavía más lesionado.

Todavía se desconoce qué ariete podría reemplazar a Sergio Agüero en la albiceleste. ¿Jorge Sampaoli estará en problemas? Pues, solo habría que ver a quién ponen en su lugar.



En las redes sociales, muchos hinchas de Sergio Agüero quedaron estupefactos por la noticia. Algunos de ellos enviaron sus mejores deseos para su pronta mejora, mientras que otros se 'frikearon' por su ausencia en el Perú vs. Argentina.