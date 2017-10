Mientras Ricardo Garecatrabaja en la Videna el mejor sistema para que la selección peruanatriunfe en Argentina, los hinchas también planifican una estrategia, pero de fe. Las plegarias de los fanáticos se hicieron escuchar en la Misa dominical, otros decidieron asistir con la piel 'Blanquirroja' y que esta sea bendecida en la recta final de las Eliminatorias Rusia 2018.



El periodista Luis Silva Nole, no lo pensó dos veces y al saber que sería el encargado de llevar las ofrendas en el altar de la Capilla del Colegio Sor Querubina de San Pedro, en Surquillo, decidió lucir la casaquilla de la selección peruana, lo mismo que su esposa Carolina Santana, quien llevaba también la camiseta y que de esta manera el equipo de Ricardo Gareca reciba una ayuda extra.



"Cuando caminé hacia el altar con la ofrendas y llevaba puesta mi camiseta de la selección peruana veía las sonrisas de algunos y otros me levantaban el dedo pulgar como diciendo ¡Bien, bien! Luego el sacerdote sonrió y nos dio una bendición", contó el periodista que asistía a Misa en el colegio de su hijo.



A pocos días de la fecha 17 de las Eliminatorias Rusia 2018 ante la selección argentina los hinchas apelan a todo lo que sume. "No está de más una ayudita divina para este jueves. Sabemos que hay urgencias mayores para Dios, pero una alegría inmensa para nuestro país sería reconfortante ante las adversidades que el Perú sobrelleva. Vamos Perú!", compartió el periodista en sus redes sociales.



Cabe mencionar que también el pasado domingo otro hincha de la selección peruana decidió aprovechar las peticiones en la Misa dominical para proponer su deseo de que la 'Blanquirroja' vaya al mundial de Rusia 2018.