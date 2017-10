¿Qué tienen en común el Perú vs. Argentina y el viaje del congresista Richard Acuña con Brunella Horna? Pues estos dos temas fueron abordados esta noche por la periodista Verónica Linares en el programa N Portada durante un debate con los también legisladores Marisol Espinoza (Alianza Para el Progreso) y Guido Lombardi (Peruanos por el Kambio).



Primero, algo de contexto. Ante los cuestionamientos de que su viaje a Italia con Brunella Horna lo realizó durante la semana de representación parlamentaria, Richard Acuña salió al frente para aclarar que su periplo fue planificado hace meses con su familia y que desconocía que en esa fecha le tocaba ir a Trujillo, ciudad donde fue elegido.



Asimismo, Richard Acuña hizo hincapié (en más de una ocasión) que no utilizó ninguno de los recursos públicos y que solicitó una licencia sin goce de haber por todo el tiempo que estuvo en el extranjero con su familia y Brunella Horna, que durante la mencionada visita tuvo la oportunidad de conocer en persona al papa Francisco en la Plaza de San Pedro.



Para finalizar, el parlamentario de Alianza Para el Progreso dijo que no espera a la semana de representación para viajar a Trujillo ya que –según señaló– viaja constantemente allí cuando no tiene que hacerlo. “Yo estoy en Trujillo todas las semanas. Entre agosto y setiembre he viajado en diez oportunidades”, comentó.



Richard Acuña sobre viaje a Europa

Ahora, vamos a lo que nos atañe. Verónica Linares hablaba con Marisol Espinoza, colega de bancada de Richard Acuña, y el oficialista Guido Lombardi sobre este tema cuando de pronto, la periodista dijo que ella no sabía que durante los cinco años que uno es congresista, se podía “ir las veces que te da la gana de vacaciones”.



“Si tú vas a estar cinco años en el Congreso, cinco años duros, de mucho trabajo, de sacrificio familiar (…) ¿Por qué? Porque no vas a tener vacaciones. Son cinco años que me voy a dedicar a esto. Lo demás, piña. Y asumes esa responsabilidad”, señaló Verónica Linares, a lo que Guido Lombardi le respondió poniendo como ejemplo el trascendental Perú vs. Argentina del jueves.



“El jueves hay pleno y yo sospecho que va a terminar a las 3 de la tarde. Espero. Si no termina a las 3 de la tarde, yo a las 4:30 me paro y me vengo a ver el partido. ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Porque soy congresista y me han elegido para estar en el Pleno? No pues, nuestras reglas no son tan rígidas”, explicó Guido Lombardi.



Verónica Linares y su contundente reflexión sobre lo que es la responsabilidad al comentar el viaje de Richard Acuña con Brunella Horna y el trascendental Perú vs. Argentina

Sin embargo, lo que el oficialista no se esperó fue la tremenda respuesta de Verónica Linares, que le dijo que ella iba a estar conduciendo su programa N Portada junto a Mario Ghibellini a las 7 de la noche “cuando probablemente el 99% del país” estará pendiente del Perú vs. Argentina.



“Ni mi vieja me va a ver acá el día jueves pero mi responsabilidad, como periodista y conductora de este programa, es estar aquí. Lo mínimo es que los congresistas asuman, no sé lo del jueves, congresista Lombardi, pero en general, son cinco años y yo cinco años tengo que estar en esto. Piña lo demás, horrible, pero es una responsabilidad”, reflexionó la periodista.

