Por José 'Huachano' Lara, enviado especial a Buenos Aires



“¡Genio! ¡Genio! ...barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste?”. Aún me resuena la emoción de aquella narración del golazo de Diego Maradona a los ingleses en el Mundial de México 1986. Al frente tengo al histórico Víctor Hugo Morales, creador de aquel inmortal relato y palabra casi sagrada para charlar sobre este Argentina-Perú.



¿Qué le parece el juego de nuestra selección?

Perú juega bien, tiene un trato artístico con la pelota. Es la línea futbolística que siempre se le ha parecido más a la brasileña en Sudamérica.



Pero ustedes tienen a Messi...

Ustedes no tienen, como Brasil, a un Neymar o, como Chile, a un Alexis Sánchez, pero funcionan como equipo. Han pulido una técnica en velocidad que me encanta. Y tienen a Ricardo Gareca.



¿Qué opina del ‘Tigre’?

Es una adquisición formidable. Buena persona, respetuoso, muy útil e inteligente. Ha logrado un gran equilibrio y eso ya se veía en la última Copa América.



¿Cuál sería entonces nuestro defecto?

A mí me parece que todavía hay inconsistencias en el aspecto emocional o mental. Es decir, Perú está en capacidad de hacer sufrir a grandes como Brasil y Argentina, pero caer ante el más débil. Eso hace también el carácter de los equipos.



Maradona barrilete cósmico 1986

¿A quiénes de los futbolistas peruanos de ayer y hoy destaca?

Teófilo Cubillas, ‘Perico’ León, Roberto Chale, Juan Joya y Chumpitaz. De los últimos, pues (Nolberto) Solano fue un jugador interesantísimo y cómo no hablar de Paolo Guerrero que hoy se luce.



Usted narró el golazo de Maradona en México 1986. ¿Es Diego mejor que Lionel Messi?

Yo soy ‘maradoniano’, considero que él es el jugador más completo de la historia. Pero no se puede hablar de tiempo sin comparar, ni decir me gustaba más aquella ‘morocha’ que esta. Lo que sí tengo claro es mi lista de los mejores: Maradona y Messi son los dos primeros. Luego vienen Pelé y Di Stéfano.



¿Qué recuerdos de nuestro país?

Uff, la Plaza San Martín tiene esa belleza colonial. Me encanta Lima por sus calles, por sus balcones. Llevé a mis hijos allí de pequeños y se emocionaron y en mi caso una vez, el 8 de junio de 1971, cuando tenía una amiga en el Callao me agarró un temblor que me asustó, cómo olvidarlo.

