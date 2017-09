Perú vs. Argentina: Vidente que acertó goleada de River Plate da su pronóstico de partido histórico [VIDEO]

El popular vidente Ramsés acertó en la goleada que tuvo el River Plate sobre equipo boliviano. El Ramsés salió con todo y dio su pronóstico para el Perú vs Argentina de este 5 de octubre en 'La Bombonera'.



"Veo a (Lionel) Messi como un factor decisivo", manifestó Ramsés. "Veo una diferencia de tres goles, o puede ser un 2-1 o 3-1 para Argentina, el número 3 va a tener algún significado", dice el adivino.



"Puede haber una lesión que incomode o moleste para los próximos encuentros. Vamos a ver emerger a otro jugador nuevo que le va a dar dinámica al equipo", manifestó Ramsés sobre el Perú vs Argentina de este 5 de octubre.



El vidente boliviano también manifestó que los primeros 10 minutos Perú mostrará buen juego y hasta tendría oportunidad de marcar un gol. "Observo un partido muy complejo los primeros 10 minutos, hay un muy buen trabajo de la selección peruana que hasta podría hacer un gol. Pero las cartas me hablan muy bien del resultado para la Argentina, su resultado sigue siendo triunfal". Habrá que ver para creer. O reventar", sentenció el adivino.

Perú vs Argentina