El partido Perú vs. Argentina, el cual se dará en el marco de las Eliminatorias Rusia 2018, ya está calentando motores. Esto porque los hinchas de la bicolor ya están en Buenos Aires para alentar al 'once' de Ricardo Gareca.



Las fotos que tomó el corresponsal de Trome, quien viajó exclusivamente para cubrir el duelo Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018, así lo confirman. Las imágenes muestran a los peruanos en las calles de Buenos Aires haciendo cánticos y barras para los miembros de la blanquirroja.



No faltaron los que vistieron camisetas de la selección por las calles gauchas, algo que habría generado más de una reacción entre los locales. Algunos de los fans del elenco de Ricardo Gareca también portaron banderas, las que podrían ingresar al estadio donde se jugará el Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018.



Por si no lo recuerdas, el Perú vs. Argentina tendrá lugar este jueves 5 de octubre a las 6 y 30 de la tarde. El coloso que albergará este partido por las Eliminatorias Rusia 2018 será la Bombonera, el cual pertenece a Boca Juniors.

PROMOCIONES

Por otro lado, hay que mencionar que no son pocos los locales comerciales que tienen miras de aprovechar el contexto del Perú vs. Argentina para atraer más clientes.



Uno de esto es el conocido prostíbulo Las Cucardas, que difundió un anuncio por su página de Facebook. En este, ellos le indicaban a sus fans que pasarán el Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018 en dos pantallas gigantes.