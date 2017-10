Perú vs. Argentina: Las Cucardas hizo anuncio sobre partido que sorprendió a muchas personas [VIDEO]

El partido Perú vs. Argentina, que se jugará por las Eliminatorias Rusia 2018, es uno de los más esperados por la hinchada. Es por ello que no pocos locales se ofrecen a pasar dicho encuentro en sus televisores, en aras de atraer más clientela durante los 90 minutos que durará el duelo.



Uno de los establecimientos que fue blanco de muchos comentarios por un post en Facebook sobre el Perú vs. Argentina fue el conocido prostíbulo Las Cucardas, el cual se encuentra en el Cercado de Lima.



Según se indica en la referida publicación, la cual viene acompañada con una foto que coloca juntos a Paolo Guerrero y Lionel Messi, Las Cucardas señala que las personas que vayan a su local podrán ver el Perú vs. Argentina en dos pantallas gigantes.



No pocos usuarios comentaron el post de Las Cucardas, viéndose algunas respuestas que bromeaban con la posibilidad de ir allá a ver el Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018.



"Ven y alienta a nuestra selección rodeado de hermosas anfitrionas", se puede leer en la composición referida al Perú vs. Argentina.

DUELO

Hay que mencionar que el Perú vs. Argentina parece estar rodeado de una atmósfera algo pesada ya que dos estrellas de ambas escuadras están lesionadas. El primero de ellos fue Sergio Agüero, quien está una fractura de cosquilla debido a un accidente vehicular.



El segundo fue Jefferson Farfán, quien se perfilaba como titular para el Perú vs. Argentina. Gómez fue el convocado todo indica que será el que reemplace a 'Foquita'.