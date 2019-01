Perú vs Argentina EN VIVO 'Bicolor' se juega la clasificación en el Sudamericano Sub 20 de Chile

Perú vs Argentina EN VIVO EN DIRECTO. 'Blanquirroja' se mide con la 'Albiceleste' este sábado en el Estadio Fiscal de Talca por la última fecha del grupo B del Sudamericano Sub 20 de Chile. El partido arrancará a las 3:10 p.m. (hora peruana) por las señales de Movistar Deportes (cable) y Latina (señal abierta).



¿Vas a seguir el Perú vs Argentina vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



La selección peruana Sub 20 que dirige Daniel Ahmed se juega la clasificación al hexagonal final frente a Argentina. Una derrota lo eliminará del torneo. Mientras que el empate lo dejará a la espera de lo que suceda en el Uruguay vs Paraguay.

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



México / 2:10 p.m.

Perú / 3:10 p.m.

Ecuaodr / 3:10 p.m.

Colombia / 3:10 p.m.

Bolivia / 4:10 p.m.

Venezuela / 4:10 p.m.

Argentina / 5:10 p.m.

Chile / 5:10 p.m.

Paraguay / 5:10 p.m.

Uruguay / 5:10 p.m.



Luego de su derrota 3-1 ante Ecuador, la selección peruana Sub 20 quedó al borde de la eliminación en el Sudamericano de Chile. Solo le vale el triunfo para poner su nombre en el hexagonal final. Para ello deberá superar a una Argentina que también necesita los 3 puntos.

ASÍ VA LA TABLA DEL GRUPO B



1. Ecuador / 9 puntos (+4)

2. Argentina / 4 puntos (0)

3. Paraguay / 4 puntos (-2)

4. Uruguay / 3 puntos (0)

5. Perú / 3 puntos (-2)



Cabe recordar que los primeros tres equipos de cada grupo avanzarán al hexagonal final del Sudamericano Sub 20 de Chile, que da 3 boletos al Mundial de Polonia del presente año.



Perú vs Argentina: Alineaciones probables



Perú: Franco; Rojas, Velarde, Huerto, Caro; Pretell, Tandazo, Mora, López; Concha, Gonzales.



Argentina: Roffo; Mura, Pérez, Balerdi, Ortega; Lo Celso, Sosa, Insaurralde, Álvarez; Romer, De la Vega.