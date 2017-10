Perú vs. Argentina: niño gaucho hace singular propuesta por una camiseta de Lionel Messi [VIDEO]

Como no podía ser de otra forma, La Bombonera fue un jolgorio completo. El partido Perú vs. Argentina, el cual es uno de los más llamativos de la fecha más reciente de las Eliminatorias Rusia 2018, contó con la asistencia de miles de hinchas, tanto nacionales como gauchos.



Las fotos de diversas agencias estuvieron a la orden del día, viéndose algunas cosas muy pintorescas. Una de las que causó risa en muchas personas que seguían el Perú vs. Argentina tuvo como protagonista a un niño de las tribunas.



Este pequeño hincha portaba una pancarta con la que dejaba en claro que haría lo que fuera por una camiseta del jugador Lionel Messi, uno de los tuvieron un rol protagónico en el Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018.



"Messi, te cambio a mi hermana por tu camiseta. ¡Vamos Argentina!", fue lo que ofreció el joven. El rostro del chico, que parece haber ocupado una tribuna preferencial en el Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018, demostraba que la broma la salió muy bien.

Perú vs. Argentina: la barra Blanquirroja que hizo temblar La Bombonera

Hay que mencionar que no fue el único hincha que se hizo presente en el Perú vs. Argentina con algo muy curioso. Otros asistentes se lucieron con trajes y maquillaje alusivos a los elencos participantes del duelo.



El encuentro Perú vs. Argentina tuvo unos primeros minutos muy movidos, viéndose que los equipos estaban casi a la par. Algunas faltas, dadas en los dos bandos, se dieron y provocaron algunos retrasos en la fluidez del partido.