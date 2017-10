Perú vs. Argentina: Luciana Fuster alienta a la blanquirroja de esta tierna forma [VIDEO y FOTOS]

El encuentro Perú vs. Argentina, que se jugará por las Eliminatorias Rusia 2018, ha generado que muchas personas se tomen fotos alentando a la blaquirroja y las compartan en sus cuentas de redes sociales. Una de estas fue la modelo Luciana Fuster, quien participa en el reality Combate.



Como se puede ver en su cuenta de Instagram, la joven publicó algunas fotografías con los que demuestra estar preparada para el Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018. Fueron 3 imágenes las que Luciana Fuster difundió en la mencionada red social, las cuales provocaron varias reacciones en la hinchada.



En la primera de ellas aparece a una niña Luciana Fuster en La Bombonera, recinto donde se jugará el Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018. "Hace 10 años en el estadio La Bombonera... Creo que fue premonitorio. Hoy veremos a nuestro Perú jugar justamente ahí", escribió la 'combatiente'.



En el segundo post, Luciana Fuster abraza a su mascota, la cual tiene un lazo rojiblanco. "Listas con Savanna para celebrar los goles de la selección", colocó la modelo en esta publicación hecha en el marco del Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018.

En la última de las fotos podemos ver a Luciana Fuster con un polo de la selección, agachada ligeramente hacia la cámara. "¡¡Este triunfo es nuestro!! Queremos verte en mundial", escribió la musa, recibiendo muchas respuestas positivas de los usuarios que no se perderán el Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018.



El mencionado duelo tendrá lugar a las 6 y 30 de la tarde y será uno de los más importantes de la fecha ya que este podría sellar el destino de ambos equipos de superar las Eliminatorias Rusia 2018 con éxito.