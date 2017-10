Perú vs. Argentina: Hora y canal EN VIVO del partido por Eliminatorias Rusia 2018

Perú vs. Argentina EN VIVO se enfrentarán este jueves 5 de octubre a las 6:30 pm. (hora peruana) por la fecha 17 de Eliminatorias Rusia 2018, vía ATV y Movistar Deportes. La selección peruana irá a la Bombonera de Argentina para repetir la historia de 1969 y ganar el encuentro que clasificaría a la blanquirroja a una copa del mundo 35 años después.



Perú no la tendrá fácil en Argentina. Los gauchos han prometido dejar todo en la cancha y tienen de su lado a toda la hinchada que buscará presionar para que su selección logre la tan ansiada clasificación al Mundial de Rusia. El Perú vs. Argentina no será apto para cardíacos, tampoco para derrotistas ni pesimistas. La selección peruana con Paolo Guerrero a la cabeza tiene la seguridad de obtener un buen resultado y regresar a Lima a confirmar que estará en la Copa del Mundo el 2018. ¡Qué ilusión!

Este jueves 5 de octubre a las 6:30 pm. el Perú se paralizará por completo. El Perú vs. Argentina será el partido más importante de esta fecha de Eliminatorias Rusia 2018 y los peruanos en el mundo también estarán ahí para alentar a la selección peruana.



Perú no le ha podido ganar a Argentina en ninguna de las ocho ocasiones que ha visitado a la albiceleste con motivo de las eliminatorias para clasificar a un mundial de fútbol. La selección peruana solo ha registrado dos empates y una derrota antes que se implementara el actual formato de clasificatorias, donde ha perdido en las cinco oportunidades que enfrentó a los gauchos en Buenos Aires.

Ricardo Gareca ha indicado que es "poco probable" que la selección peruana realice una marca personal a Lionel Messi, estrella del equipo albiceleste en el Perú vs. Argentina, y que será pieza clave en partido de este jueves 5 de octubre en la Bombonera de Boca Juniors.



Aunque no se sabe el once final de la selección peruana en el Perú vs. Argentina, Ricardo Gareca adelantó que Pedro Gallesem Alberto Rodríguez y Jefferson Farfán, que sufrieron lesiones previas, están listos para jugar y podrían ser del arranque de este partido en la penúltima fecha de Eliminatorias Rusia 2018.

Paolo Guerrero será del arranque en el Perú vs. Argentina.

Perú se ubica cuarto en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Rusia 2018 y, de mantenerse en ese lugar, clasificaría de manera directa al mundial, al que no clasifica desde España 1982. Por su parte, Argentina aparece quinta, en zona de repechaje, con la misma cantidad de puntos que su rival pero con menos goles a favor.

Perú marcha cuarto en la tabla de posiciones de Eliminatorias Rusia 2018

CANALES Y HORARIO EN EL MUNDO DEL PERÚ VS. ARGENTINA

Perú vs. Argentina día, hora y canal del partido en Eliminatorias Rusia 2018.

El Perú vs. Argentina se jugará a estadio lleno, pues se han vendido la totalidad de las entradas dispuestas para este emocionante encuentro por la fecha 17 de Elimininatorias Rusia 2018 que arranca este jueves 5 de octubre.



Desde el triunfo contra Ecuador, en el país gaucho no se ha hablado de otra cosa que no sea del Perú vs. Argentina, pues ambos equipos llegan en igualdad de condiciones, pero la selección peruana con una gran ventaja de diferencias de goles a su favor en comparación de la selección albiceleste.