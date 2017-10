Perú vs Argentina: EN VIVO ONLINE. La bicolor visita este jueves a la albiceleste en el Estadio La Bombonera por la fecha 17 de las Eliminatorias Rusia 2018. El partido arrancará a las 6:30 p.m. (hora peruana) por Movistar Deportes (cable) y ATV (señal abierta). ¡No te pierdas las incidencias!



Perú y Argentina se verán las caras en uno de los encuentros más atractivos de la penúltima fecha de las Eliminatorias Rusia 2018. Los de Ricardo Gareca marchan en la casilla 4 de la tabla de posiciones (clasificación directa), mientras que los de Jorge Sampaoli en el quinto lugar (repechaje). Ambos tienen 24 puntos y solo la diferencia de goles los separan.



HORARIOS EN EL RESTO DE PAÍSES



Argentina / 8:30 p.m.

Brasil / 9:30 p.m.

Colombia / 6:30 p.m.

Chile / 9:30 p.m.

Ecuador / 6:30 p.m.

España / 1:30 a.m. (6 de octubre)

Estados Unidos / 6:30 p.m.

México / 6:30 p.m.



Perú viene de 3 triunfos consecutivos (Uruguay, Bolivia y Ecuador) en las Eliminatorias que lo pusieron cerca del sueño mundialista. Mientras que su rival de este jueves, Argentina, no gana hace 4 partidos y puso en peligro su cupo al Mundial de Rusia 2018.



En la última jornada de las Eliminatorias Rusia 2018, Perú ganó por primera vez a Ecuador en Quito. La blanquirroja se impuso 2-1 en un resultado que lo ubicó cuarto en la clasificación. Argentina, por su parte, salvó un empate de local 1-1 ante Venezuela con Lionel Messi.



Para este choque por la fecha 17 de las Eliminatorias Rusia 2018, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) trasladó el partido a La Bombonbera de Boca Juniors, generando todo tipo de comentarios entorno a si "tiembla o no".



El último recuerdo que se tiene de un Perú vs Argentina en La Bombonera es de 1969, cuando la bicolor empató 2-2 ante los albicelestes con un doblete de 'Cachito' Ramírez, dejando sin Mundial (México 1970) al local.



Ricardo Gareca no podrá contar con 4 jugadores por suspensión: André Carrillo, Christian Ramos, Paolo Hurtado y Christian Cueva. Pero tendrá a Jefferson Farfán, Edison Flores y Paolo Guerrero en el ataque.



Argentina cuenta con todas sus figuras para recibir a Perú en La Bombonera. Hablamos de Lionel Messi, Paulo Dybala, Di María, Mauro Icardi, entre otros. Jorge Sampoali dejó fuera a Gonzao Higuaín y llamó a jugadores del torneo local como Darío Benedetto, goleador de Boca Juniors.



¡Unidos tú, yo, nosotros, todos! #ContigoPerú. Ponte la camiseta y pintemos el país de rojo y blanco ❤🇵🇪🙌 pic.twitter.com/YSkP4wWfun — Selección Peruana (@SeleccionPeru) 3 de octubre de 2017