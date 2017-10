Perú vs. Argentina: ¿cuántos peruanos le tienen fe a la selección? [VIDEO]

Estamos ad portas del duelo Perú vs. Argentina, el cual se jugará por las Eliminatorias Rusia 2018. Son muchos los hinchas que están con el elenco que dirige Ricardo Gareca, en el cual han depositado su fe y algunos ahorros.



Sin embargo, ¿cuántos peruanos le tienen verdadera fe en que ganaremos este duelo por las Eliminatorias Rusia 2018? Según un dato de Ipsos Perú, el porcentaje de personas que cree que saldremos triunfadores del partido Perú vs. Argentina es muy alto.



Tal como se vio en su cuenta de Twitter, el 92% sostiene que nuestros chicos ganarán o empatarán con los gauchos en La Bombonera. El 4% de los encuestados piensa que perderemos el mencionado encuentro por las Eliminatorias Rusia 2018.



ENCUENTRO

Hay que mencionar que el Perú vs. Argentina se perfiló, con el pasar de los días, como el partido de la fecha. Son muchos los mensajes que los usuarios han mandado en las redes sociales con los que esto queda completamente claro.

El 92% de hinchas cree que Perú ganará o empatará hoy contra Argentina. Solo el 4% no tiene fe. #VamosPerú#Rusia2018pic.twitter.com/VKbwedRGhw — Ipsos Perú (@ipsosperu) 5 de octubre de 2017

De igual forma, muchos aficionados dejaron ver su emoción por el Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018, enviando mensajes de apoyo a la blanquirroja. Una de las que causó sensación con su respaldo fue la modelo Luciana Fuster.



Mientras más se acerque la hora del Perú vs. Argentina, que comenzará a las 6:30 de la tarde en La Bombonera, se presume que serán más los mensajes de apoyo a la selección.