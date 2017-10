Perú vs. Argentina: ¡'Careca peruano' y 'Careca argentino' se enfrentan! [VIDEO y FOTOS]

El partido Perú - Argentina está a la vuelta de la esquina y Trome tuvo una amena entrevista con el ‘Tigre Careca’ (Fernando Armas), pero en la charla apareció su ‘otro yo’, el ‘gaucho’ ‘Careca’, que quiso tumbarlo antes del encuentro, pero el ‘profe’ demostró en este tete a tete que es tan peruano como nuestro cebiche.



¿Profe, su corazón está dividido?

‘Careca’ peruano: Yo me siento bien aquí en Perú, me va bien. Tengo una aceptación del 90 %. Estoy mejor que PPK, Alan y Toledo, la gente me quiere mucho. Sin embargo, mis ancestros, mi vida, mi casa, mi familia están en Argentina. Es difícil. No duermo. Trato de hablar como ‘perucho’, pero el acento argentino no se va. Entonces, veo mi estado de cuenta y es cuando digo: ¡El sol es peruano!

‘Careca’ argentino: Che, no te dejés comprar por unos cuantos soles. Dios es argentino y se llama Messi.



Profe, usted ya es parte de nosotros...

‘Careca’ peruano: Me siento peruano como el cebiche y me sentiré más peruano cuando vayamos al Mundial ¿Vos sabés que a mí no me llevaron al Mundial? Esta será una revancha. Quiero ir al mundial con Perú. Me siento contento, feliz... Ahora voy a cantar: ‘No llores por mí, Argentina’.

‘Careca’ argentino: ¡Por favor! ¿Sigues con ese rencor porque no te llevaron a México 86? Ya pasaron muchos años. Déjanos ir al Mundial.



¿Hay mucha presión?

‘Careca’ peruano: Sí, pero lo lamento. Yo estaba en Argentina pateando latas, no me daban bola, un poco más y vendo mi cuerpo, un poco más y hago mi talk show, ya que tanto me dicen ‘Laura Bozzo’.

‘Careca’ argentino: Ya sabe, que si Argentina no va al Mundial, los ‘pibes’ estarán tristes, el país será infeliz. ¡No le hagas esto a tu país, che!



¿Qué es mejor: el lomo saltado o el asado argentino?

‘Careca’ peruano: Mira, ahora que estoy en esta disyuntiva, puede ser un ‘asa-lomo’. Es una fusión, como la que estoy teniendo con los chicos de la selección.

‘Careca’ argentino: No te hagas el boludo, bien sabes que de vez en cuando te comes tu buen ‘lomito’...



¿Qué tan soberbios son los argentinos?

‘Careca’ peruano: Demasiado. Al punto que cuando nacen, no dicen ‘mamá’, sino preguntan: ‘¿vos sos mi mamá? Alégrate, tenés un hijo como yo’ ja, ja, ja.

‘Careca’ argentino: ¿Vos sabes cómo se suicida un argentino? Se sube a su ego y luego salta ja, ja, ja.



Ahora mucha gente lo pide hasta como presidente...

‘Careca’ peruano: Dicen que si no llego al Mundial, me van a poner como alcalde, porque hasta hablo mejor que Castañeda.

‘Careca’ argentino: ¡Pero qué estás hablando! Pará, negro, que ni vos te la creés.



¿Qué chicas son más lindas, las peruanas o argentinas?

‘Careca’ peruano: Amo a las chicas de Sullana, de Iquitos. Allá en Argentina hay puras blancas. Acá tenés a chicas de Chincha, Corongo, tenés a la ‘Blanca de Chucuito’. No sabés cómo disfruto viendo a las mujeres peruanas, ojalá esto no lo lea mi mujer.

‘Careca’ argentino: Se va a enterar, boludo, porque todo el mundo lee Trome.



¿En qué ciudad del Perú te hubiera gustado nacer?

‘Careca’ peruano: Me hubiera gustado ser ‘Checlayano’. Los argentinos no me interesan, me interesa el Perú, quiero ir a Rusia y me quiero quedar aquí unos 50 años más.

‘Careca’ argentino: Pero vos sos bonaerense, pensá en tus raíces, en tu familia, pensá en tu pueblo, ‘Flaco’.



Profe, cuénteme, ¿cómo vamos a anular a Messi?

‘Careca’ peruano: ‘Messi’ es una pulga que jode y jode. Es como una pulga en el calzoncillo, así es de fregado. Pero hay que agarrarlo, le voy a poner encima a Advíncula para que lo asuste.

‘Careca’ argentino: Te cuento una de Messi. Dicen que un niño fue a la iglesia para ser bautizado, y entonces el curita le dice: ‘Desde ahora serás cristiano’, y el niño se pone a llorar diciendo: ‘Pero yo quería ser Messi...’.



¿Le preocupa que la ‘Foquita’ se haya lesionado?

‘Careca’ peruano: Yo le echo la culpa a Yahaira, porque a cada rato le pone ‘like’ a todas sus publicaciones. Entonces el hombre se emociona, se contractura el cerebro.

‘Careca’ argentino: Felizmente no estará en Argentina, porque sino se come todos los ‘lomos’ finos.



Muchos no quieren ver a Pizarro en la selección. ¿Lo tiene en mente?

‘Careca’ peruano: Mira, a Pizarro le mando a hacer trabajo diferenciado. Es decir, los demás juegan y él se va a su casa, eso es un trabajo diferenciado. Ni Pizarro ni Vargas. Ellos ya no van a la selección. Mejor llamo al ‘Checho’ Ibarra.

‘Careca’ argentino: ¿Pizarro no es promo de Diego Maradona?



Profe, ¿ya tiene a sus 11 jugadores para enfrentar a Argentina?

‘Careca’ peruano: Sí. Será un equipo que dará la sorpresa. Espero que se no se lesione nadie más porque ya no tengo a quién poner.

‘Careca’ argentino: A mí me han contado que Javier Mascherano le va a hacer un ‘cariñito’ al ‘Orejas’ Flores. Al mismo estilo de Julián Camino a Franco Navarro. Solo una cosita más... Mirá, el argentino no se puede quedar sin Mundial, es como si nos quitaran el bife, el tango, el ‘choripan’. Un Mundial, para un argentino, es como el sexo, no puede vivir sin eso.

Quinto entrenamiento de la blanquirroja // Perú vs Argentina - Por la hazaña

La última, dicen que eres bueno poniendo apodos. ¿Cómo le dicen al portero Gallese?

Le hemos puesto pasajero de taxi porque el hombre ya no tira dedo...



¿A la ‘Pulga’ Ruidíaz?

A él le hemos puesto ‘Niño Costero’ porque moja seguido...



¿A Paolo Guerrero?

Él es el ‘embajador’ porque en cada país forma un hogar... Y este viernes los espero en la ‘Estación’ de Barranco en el show ‘De ida y vuelta’.