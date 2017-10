Perú vs. Argentina: Tito Navarro afirma que estamos en aprietos si sucede esto [VIDEO]

El partido Perú vs. Argentina, el cual se dará en el marco de las Eliminatorias Rusia 2018, tiene a todos muy emocionados. Tanto en Lima, y otras ciudades, como en Buenos Aires, la hinchada bicolor está dando ánimos al 'once' del gaucho Ricardo Gareca.



Sin embargo, siempre hay voces que llaman a la reflexión o que son discordantes. Una de estas es la del periodista Tito Navarro, quien estuvo invitado al programa La noche es mía de Panamericana Televisión, donde habló del Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018.



"Si Perú le gana a Argentina, su situación es terrible", sostuvo el conocido locutor afirmando que los 'parrilleros' jugarán fuerte contra nuestros seleccionados en este duelo por las Eliminatorias Rusia 2018.



REPECHAJE

Sobre la posibilidad del repechaje para definir qué elenco pasa las Eliminatorias Rusia 2018 y accede al Mundial, Tito Navarro indicó que, de darse la posibilidad, estamos en serios aprietos.

Cuando Carlos Galdós, presentador del espacio nocturno, le preguntó si había escuchado de 'Oreja' Flores, el periodista manifestó tener una buena impresión sobre este deportista, el cual ha sido medular en varios encuentros previos al Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018.



"Es un chico muy disciplinado, que se da íntegro (a la selección) y además es un chico que juega fútbol", sostuvo Tito Navarro, agregando que una buena formación es fundamental para ser un excelente deportista.