Perú vs. Argentina: ¿AFA cumplió su 'amenaza' de pintar de verde el vestuario peruano? [VIDEO]

El partido Perú vs. Argentina, sin duda, ha generado mucha atención. Ello no solo por parte de los hinchas de la blanquirroja y la albiceleste, sino también de muchos otros aficionados al balompié de calidad, los cuales esperan que este duelo por las Eliminatorias Rusia 2018 sea uno de los mejores de la historia.



Es por esto que muchos detalles sobre el Perú vs. Argentina han salido a la luz en las últimas horas. Uno de los que llamó más la atención tiene que ver con la aversión que tiene el técnico Ricardo Gareca hacia el color verde, signo que el gaucho toma como de mal augurio.



Con relación a esto, un periodista de ESPN indicó que la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA) tenía muchas intenciones de pintar el vestuario de nuestra selección del color mencionado, todo en aras de 'pincharle el globo' al 'Tigre' justo antes del Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018.



Esto generó muchos reproches por parte de ambos bandos ya que ello fue visto como una 'jugada sucia' en contra de nuestros seleccionados y el entrenador. Ante ello, todo apuntaba a que la AFA no iba a echar mano de malas estrategias ad portas del Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Rusia 2018. ¿Acaso no fue así?

'CALETA'

Un enlace de TyC Sports mostró cómo estaba el vestuario de nuestra selección. Y qué sorpresa nos llevamos todos cuando se vio que la AFA había decorado las instalaciones con imágenes de Machu Picchu, donde el verde predominante. ¿Acaso es un intento de 'meter terror' antes del Perú vs. Argentina de una manera sutil?



Pues, en las redes sociales no fueron pocos los que sostienen que los 'parrilleros' están desesperados por bajar los ánimos del elenco inca. ¿Acaso todo ello afectará en el resultado de este duelo por las Eliminatorias Rusia 2018?