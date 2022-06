El comentarios Sergio ‘Checho’ Ibarra lanzó una dura crítica durante la transmisión del partido de repechaje Perú vs Australia, que se disputa en Qatar. El conductor de Latina dijo que el equipo peruano ‘está muy desordenado’.

‘Checho’ Ibarra cuestionó el desempeño de Christian Cueva, Sergio Peña y Canchita González en este decisivo encuentro que mantuvo paralizado al país entero.

“Este equipo australiano te presiona muchísimo, muy desordenado el equipo peruano, no hay nadie que agarre la batuta, no aparece Cueva, ya no tenemos a Carrillo, no está apareciendo Sergio Peña, menos Canchita Gonzales”, dijo Checho Ibarra.

Perú vs. Australia: previa

La ‘Blanquirroja’ y los ‘Socceros’ juegan por uno de los dos últimos boletos para la Copa del Mundo. Recién el martes pasado, ambos representativos confirmaron el compromiso. Los australianos se midieron a Emiratos Árabes Unidos y se impusieron por 2-1 para avanzar a la repesca intercontinental que se desarrollará en Catar, sede del certamen que va del 21 noviembre al 18 de diciembre.

En la víspera, la selección dirigida por Ricardo Gareca sufrió un golpe importante porque Yoshimar Yotún acumuló otro día sin entrenador. En ese sentido, el volante está prácticamente descartado y su lugar puede ser tomado por Christofer Gonzáles. En todo caso, el DT anticipó que el jugador será evaluado. En más, la Bicolor llega con su columna vertebral sin novedades: Pedro Gallese, Carlos Zambrano, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

