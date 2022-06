¡Ayayay! Aquí, Luis ‘Cuto’ Guadalupe desde Medio Oriente. De Chincha y Corongo para el mundo. ¡Todo por mi selección peruana y el Perú vs. Australia! Antes de venir a Doha me habían hablado mucho del calor que se siente en todo Qatar. Les puedo decir que nada de lo que se habla se puede comparar con la realidad.

El calor en Doha es simplemente insufrible. Ya no tengo hambre, ¡tengo calor! Estoy que me derrito como helado de chocolate. Ahora entiendo por qué el Mundial Qatar 2022 lo han tenido que programar para noviembre. En ese mes la temperatura será menos atroz.

Pero volviendo al momento nuestro, ni bien pusimos un pie fuera del aeropuerto, dentro del aeropuerto hay aire acondicionado, sentimos cómo el calor nos golpeó a palos. Mi gente, les juro que lo que había vivido en Sullana, Piura, o cualquier otra experiencia del calor en otra parte del mundo no se le compara.

LOS VIENTOS CON ARENA DE DOHA

Sentía que me derretía, que el aire caliente me iba llevando a mi máximo esfuerzo para sobrevivir. Del taxi al hotel. Dentro de mi alojamiento ya la cosa cambio con el aire acondicionado, pero nuestra labor nos obliga a salir del confort y nos fuerza a ir a cubrir las comisiones. Como saben, ‘La fe de Cuto’, mi programa en el YouTube y Facebook de Trome, me ha hecho medio periodista y estoy feliz.

Esta nueva faceta de enviado especial me hizo vivir realmente el calor que se siente en la ciudad. No solo es calor, también hay corrientes de viento caliente que traen arena que se te clavan en todo el cuerpo.

Y son vientos tan fuertes que, si te agarran mal parado, te pueden tumbar o se llevan las cosas, como la pequeña toalla que había llevado para secarme la cara por el calor. Mi toallita querida, la terminé perdiendo, el viento me la arrebató.

Ni siquiera estar en el sauna se puede comparar a la temperatura. Me dicen que estamos en 42 grados, otros a 45 grados, pero la sensación que siento es que estamos en el mismo infierno. Me imagino que a eso se debe comparar con lo que estamos viviendo.

Ya no doy más, mi primera vuelta por la ciudad será la última del día. Conocí el reloj que marca el día, las horas, minutos y segundos que faltan para el inicio del mundial. También fui al paseo donde están todas las banderas de los países que estarán en el mundial.

Cuto Guadalupe en Doha, Qatar, a la espera del Perú vs. Australia, partido de repechaje por la clasificación al Mundial de Fútbol Qatar 2022.

Sí, vamos con la fe. Yo espero, al igual que todos, estoy seguro, que desde el martes flamee nuestra amada bandera bicolor. Tengo fe en mi selección peruana.

Me voy ya que este chocolatito se está derritiendo con tanto calor, espero volver mañana más recargado y con más historias de mi experiencia en Qatar. Hay un par con harto aguadito, pero las guardo para el domingo. No se olviden, estén en Lima, Doha o Marte: la fe es lo más lindo de la vida.

