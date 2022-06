OPTIMISTA. El peruano Breno Naranjo es el delantero Albans Saints SC, de la segunda división de Australia, y testigo de la poca expectativa que existe por el repechaje de los hinchas de la selección de Australia para el duelo de este lunes ante la selección peruana por el último boleto a Qatar 2022 y, además, hace una revelación sobre el verdadero deporte rey para los ‘canguros’.

“T odos saben el potencial que tiene Perú, que técnicamente los peruanos son mejores que los de aquí. No he conocido a un solo australiano que me diga que su selección tenga posibilidades de ganarle a Perú . No sé por qué, a lo mejor no viven el fútbol de la misma manera de nosotros, porque a pesar de no tener chances, debes tener fe”, dijo el ex delantero de Deportivo Municipal.

El delantero también contó una experiencia que grafica el interés por el balompié en Australia. “Aquí no siguen mucho el fútbol, por ejemplo, fui al AAMI Park , un estadio conocido aquí en Melbourne para ver un partido entre el puntero y el segundo de la liga y me quedé impresionado porque en un estadio de 50 mil personas había solo 500 personas. Estaba vacío ”, reconoció el peruano a PBO Campeonísmo.

Delantero peruano en Australia hace reveladora confesión sobre repechaje (VIDEO: PBO Campeonisimo)

Breno Naranjo: “Fúbol australiano se juega en cancha redonda”

Lo que también dejó sorprendido a los panelistas del programa fue saber cuál es el deporte favorito de los australianos. “ Pero hay otro deporte que se llama ‘fútbol australiano’ que es una mezcla de fútbol con fútbol americano. Se juega con tres arcos, la cancha es redonda y ahí sí van 80 mil personas ”, dijo impresionado.

“Aquí me preguntan dónde juego. Digo que juego soccer y me dicen: Ah qué bien. Pero cuando les digo que juego fútbol, piensan que juego fútbol australiano y para ellos es alucinante, ese deporte lo viven, como nosotros el fútbol”, agregó el delantero.

Breno Naranjo jugó en la Liga 1 con Deportivo Municipal (Foto: GEC)

Breno Naranjo: “Creo que ellos saben que Perú va a clasificar”

El entusiasmo en las calles y en los medios de comunicación es muy distinto al que se vive en Lima y el delantero tiene una posible respuesta. “ Creo que ellos saben que Perú va a clasificar y no lo viven esta fiesta de la misma manera que nosotros los peruanos ”, aclaró.

Breno Naranjo también contó que las nacionalizaciones son una costumbre no solo en el fútbol australiano. “Cuando sales a la calle ve a muchos argentinos, brasileños hay mucho extranjero nacionalizado y eso pasa en la selección también. El uruguayo (Bruno Fornaroli) que está en el equipo, lo nacionalizaron exclusivamente para que juegue por la selección”, comentó.