Los primeros minutos del Perú vs. Australia son muy trabados debido a que los ‘Socceroos’ cortan constantemente la creación de jugadas de los futbolistas de la ‘Blanquirroja’. En ese sentido, Sergio Peña sufrió una fuerte falta.

A los 23′, cerca al centro del campo, Christofer Gonzáles tocó con el volante de Malmo. El ‘8′ de la ‘Bicolor’ intentó controlar el esférico, pero recibió una infracción por parte de Mitchell Duke quien brindaba explicaciones al árbitro para salvarse de la amonestación.

El juez principal no sacó tarjeta amarilla al futbolista australiano, no obstante, ya no lo tiene observado. Por su parte, Sergio Peña se levantó luego de quedarse tendido en el césped por varios segundos.

Perú vs. Australia: previa

La ‘Blanquirroja’ y los ‘Socceros’ juegan por uno de los dos últimos boletos para la Copa del Mundo. Recién el martes pasado, ambos representativos confirmaron el compromiso. Los australianos se midieron a Emiratos Árabes Unidos y se impusieron por 2-1 para avanzar a la repesca intercontinental que se desarrollará en Catar, sede del certamen que va del 21 noviembre al 18 de diciembre.

En la víspera, la selección dirigida por Ricardo Gareca sufrió un golpe importante porque Yoshimar Yotún acumuló otro día sin entrenador. En ese sentido, el volante está prácticamente descartado y su lugar puede ser tomado por Christofer Gonzáles. En todo caso, el DT anticipó que el jugador será evaluado. En más, la Bicolor llega con su columna vertebral sin novedades: Pedro Gallese, Carlos Zambrano, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

De su lado, el equipo liderado por Graham Arnold confía en los seleccionados de experiencia como el portero Mathew Ryan (Real Sociedad), el defensa Bailey Wirght (Sunderland), el volante Ajdin Hrustic (Eintracht Frankfurt) y el delantero Mathew Leckie (Melbourne City). “Estoy un 50% contento con el equipo. Creo que todavía hay mucho por mejorar”, expresó el DT de los Socceros en la antesala.