Ricardo Gareca ya conoce su rival para repechaje y desde Argentina, el periodista deportivo Martín Liberman hizo algunas advertencias sobre el cuidado que deberá tener con la selección de Australia y cuáles serán las claves para poder conseguir el ansiado boleto para ganar esta final para la ‘Blanquirroja’ que significará su clasificación a Qatar 2022.

“ El lunes a matar o morir ante Australia . Lo que queremos es que Perú vaya al mundial, estuvimos atentos al partido. Este es el escollo de Perú , pues de los dos rivales que podía tener, le tocó el más complicado . Aunque creo que se dio la lógica, pues se vio que Australia era un poquito más”, dijo el popular ‘Colo’ en su canal de YouTube.

El periodista reconoció como un acierto que el ‘Tigre’ haya viajado a presenciar el partido de Doha. “Me pareció muy interesante que Gareca haya viajado de España a Doha lo describe como un hombre serio, profesional, consciente de la situación. En la cancha no se ve el futbol como el video, independiente de los analistas de video y el trabajo que hacen, pero la cancha es otra cosa. Me parece relevante lo que hizo”, expresó.

Ricardo Gareca recibió conejos de periodista argentino (Foto: Getty Images)

Martín Liberman: “Gareca tiene que desmenuzar a Australia”

El ‘Colo’ pidió el DT de Perú su mayor rigurosidad para encargarse de analizar al su rival de turno. “Obviamente que el rival juega hay que atenderlo, estudiarlo, desmenuzarlo, intentar reducir al máximo sus posibilidades, trabajando sus virtudes, pero mucho más sobre sus defectos y sus errores”, señaló.

“Australia lo conoce a la perfección a Perú que lleva un proceso de ocho años. Hubo cambios como los de Gianluca Lapadula y otros jugadores que se hicieron muy fuertes, en base a la capacidad que les hizo entender Ricardo Gareca”, dijo sobre el casos como los Edison Flores o Carlos Zambrano.

Martín Liberman a Gareca: “Perú no puede confiarse”

Para Martín Liberman el peor error de la ‘Blanquirroja’ sería subestimar al rival. “ Perú no es menos que Australia, tampoco debe confiarse es un rival importante que juega bien, que no hay que menospreciar. Para llegará a un mundial hay que jugar con equipos poderosos , Perú jugó con Brasil, Argentina Uruguay Colombia y Chile. Australia no es más que estos equipos”, señaló el argentino.

“ La verdad es que yo creo en Perú, me parece que tiene un equipo para soñar. Me iba a aventurar a decir que Perú, no solo tiene quipo para ir al Mundial, sino mas allá . Pero ya hay rival, de los dos, es el que más queríamos evitar, pero para llegar allá, a la máxima cita, hay que jugar con todos, hay que sufrir y transpirarla”, reconoció el experimentado comunicador.

Qué canales de TV transmiten el repechaje Qatar 2022 entre Perú y Australia. (Foto: AFP)

Martín Liberman: “En esta final vale más el ánimo y el carácter”

Testigo de muchas finales y definiciones el periodista recomendó al ‘Tigre’ poner atención al factor emocional que fue fue la tendencia en la última edición dela Champions League. “Aquí hay que ver cuál es el carácter del equipo, aquí claro que importa la táctica y absolutamente importante la estrategia, cómo se juega, cómo te levantas. Esta es la final de Perú, el próximo lunes contra Australia y me atrevo a decir que es más anímica y de carácter que de fútbol. Así debe tomarse, el que gane tendrá el premio mayor y el que no vivirá un golpe difícil de asumir ”, advirtió.

Martín Liberman: “Peguen las fotos de los jugadores en el vestuario”

Liberman adminitió simpatía por le equipo de Ricardo Gareca y le recomendó trabajar a todo ritmo desde hoy. “Ahora hay que trabajar con todo en España, poniendo las fotos de los rivales en el vestuario, soñando con cada uno de los jugadores australianos, viendo todos los videos, porque este es un hueso duro de roer, pero que Perú lo puede hacer. A no menospreciar al rival ”, comentó el periodista que reconoció su deseo de ver a Perú en la porxima edición de la Copa del Mundo