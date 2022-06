La selección peruana jugará un partido trascendental este lunes 13 de junio cuando enfrente a Australia por un cupo a la Copa del Mundo Qatar 2022. Es por eso que la escuadra de Gareca necesita toda la suerte que que se pueda tener.

Conocido cabalero, Ricardo Gareca tiene sus rituales para atraer la buena fortuna. Uno de los que se hizo conocido en el proceso pasado fue el de tocar a una novia. Esto se ha vuelto a repetir en Qatar.

Su nombre es Anita Bardales, natal de Cajamarca e ingeniera industrial de la Universidad Católica. Ella llegó a Doha con Luis Kanashiro, su colega de profesión y proveniente de Lima, con quien se casará en un mes.

Ambos decidieron utilizar el mismo atuendo con el que se casarán para visitar la concentración de la selección peruana, a la espera que el profesor Ricardo Gareca los vea y los pueda saludar.

Los novios consiguieron su objetivo ya que el director técnico de la selección peruana se acercó para tomarse una fotografía, y de paso, para nuevamente atraer la buena fortuna.

“Hemos venido especialmente para el partido y ver clasificar a Perú. Sé que al profesor Gareca le gusta bastante las cábalas”, explicó el novio a América TV. “Estamos felices, esperando al profesor Ricardo para darle la suerte y ganar este encuentro, que nos vamos al Mundial”, añadió la radiante novia.

Una novia llegó a la concentración de Perú para ser la cábala de Ricardo Gareca. Foto: José Lara 'El Huachano'

¿Qué pasó con la primera novia?

Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, hizo popular a Milagros Polo, la novia que se volvió la ‘cábala’ a Rusia 2018. Cuatro años después, la bella auxiliar de vuelo confirmó que su matrimonio se acabó, sin embargo, su amistad con el DT de Perú crece cada día al punto de haberle hecho un regalo más que especial.

El matrimonio de la ‘engreída’ de Ricardo Gareca no resistió un nuevo ciclo eliminatorio, pese a que la boda recibió la atención de todo un país. “ En su momento fue una etapa feliz de mi vida, no me arrepiento para nada. Tanto él, como yo, lo disfrutamos al máximo. Sin embargo, por cosas de la vida cada uno decidió tomar su rumbo en lo profesional y lo personal “, dijo para sorpresa de muchos.

La sobrecargo no tuvo reparos y le contó su estado civil al ‘Tigre’, cuando este le preguntó por su esposo y se llevó un comentario que jamás olvidará. “ Me preguntó, pues, y yo soy de super responder. ‘No sabía (lo del divorcio), pero te veo muy bien. Son cosas que pasan”, me dijo. Siento que fue muy delicado para esas cosas, de no ir más allá, sin embargo, el decirme ‘te veo bien’ fue una palabra de mucha fortaleza para mí ”, contó.

Milagros Polo cultivó amistad con Ricardo Gareca (Foto: @mili_polo)