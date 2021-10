Si alguien sabe de sacar puntos en la altura de La Paz, ese es Edwin Retamoso. El aguerrido volante de marca conversó con Trome para expresar su confianza en que la selección peruana derrote a Bolivia. Sin embargo, no pudimos dejar pasar la oportunidad de conversar sobre sus buenos tiempos en la Blanquirroja.

Y una etapa que él recuerda con cariño es la de la Copa América 2015, el torneo en el que llegó, junto a Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Claudio Pizarro, al tercer puesto. Aunque, tal vez lo que más recuerda el hincha, además de su gran sacrificio en la marca, fueron algunas fotos que se hicieron virales. Retamoso las recordó así.

1. La aparición fantasmal

Edwin Retamoso recordó los momentos vividos con la selección en la Copa América 2015. Foto: Archivo.

“Fue después de un partido, yo estaba al costado de Claudio y nadie se dio cuenta, ni los que se tomaron la foto. En la cena, el que se dio cuenta fue Penny y ya cuando Christian (Cueva) lo quiso sacar, ya se había hecho viral. Simplemente a Christian le dije: “Entre cholos no nos podemos fastidiar” (risas) . Pero nunca vi mala intención, yo lo tomé con humor, siempre me acogieron bien”.

2. El caballito a Bolivia

Edwin Retamoso recordó los momentos vividos con la selección en la Copa América 2015. Foto: Archivo.

“ Sí, en esa Copa América he sido tendencia, debí cobrar regalías. En esta jugada, yo hago un mal control y corto la jugada y quedamos en esa posición. Hasta memes hicieron”.

3. La reivindicación

Edwin Retamoso recordó los momentos vividos con la selección en la Copa América 2015. Foto: Archivo.

“Ahí los chicos después del partido, en son de broma, me dijeron: “ven acá, ya no salgas atrás”. Siempre el ambiente fue bueno, me trataron bien, hasta ahora tengo comunicación con Paolo, nos escribimos con los chicos, es prueba que la amistad perdura. Ahí Farfán está sacando la lengua porque no quiere que se le vea su bembaza (risas) ”.

