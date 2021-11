El Perú vs. Bolivia se vuelve de alto riesgo, no solo por el resultado de esta noche en el Estadio Nacional, también existe preocupa que once jugadores de la selección peruana estén ‘en capilla’ y con la posibilidad de perderse la fecha 14 de las Eliminatorias Qatar 2022 ante la selección de Venezuela.

Ricardo Gareca tiene claro que esta noche podría perder a más de un seleccionado de esta preocupante lista: Pedro Gallese, Christian Ramos, Alexander Callens, Luis Advíncula, Renato Tapia y Christofer Gonzales, son los seis jugadores del equipo titular que cuentan con una cartulina amarilla.

Entre los suplentes quienes también registran en su contabilidad una tarjeta del mismo color son: Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Wilder Cartagena, Raziel García y Gabriel Costa quienes tiene posibilidades de ingresar esta noche ante la selección del altiplano.

Ricardo Gareca definió oncena ante Bolivia.

Preocupación por Renato Tapia

El mensaje del ′Tigre’ ha sido claro en el sentido de evitar las ‘faltas innecesarias’ que puedan perjudicar al equipo pensando en el próximo duelo ante la ‘Vinotinto’ en Caracas.

Esta situación se vuelve preocupante en el caso de Renato Tapia, pues el el volante es uno de los jugadores con más probabilidad de ganarse una cartulina amarilla debido a la cantidad de contracto que tiene con los rivales por la naturaleza de su trabajo. De quedar amonestado, queda fuera de los planes ante Venezuela y aún no se ha confirmado si Pedro Aquino está recuperado, más aún después de quedar fuera de la nómina de jugadores por orden del cuerpo médico.

La previa del Perú vs Bolivia

Perú vs. Bolivia EN VIVO | La ‘Blanquirroja’ busca este jueves recuperar el camino de la victoria y retomar la senda hacía el quinto lugar de las Eliminatorias Qatar 2022 cuando reciba a la selección boliviana en el Estadio Nacional 2022. El duelo tendrá lugar desde las 9 de la noche y el minuto a minuto lo puede seguir en Trome.pe.

Los de Ricardo Gareca entienden que no hay margen para más errores y que solo una victoria podría mantener intactas sus chances para seguir peleando por el quinto lugar (repechaje). Hoy el equipos peruano ocupa la casilla número 9 de con 11 puntos y a solo cinco unidades del ansiado lugar que hoy le pertenece a Uruguay. La ‘verde’, por su parte, se llega en el 7 lugar con 12 unidades.

LA CALCULADORA





TE PUEDE INTERESAR