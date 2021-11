Mucho se habló en la previa del Perú vs. Bolivia por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022, sobre todo desde el lado periodístico. Uno de los más ácidos fue el periodista deportivo boliviano Juan Pastén, quien minimizó a la selección peruana.

Sin embargo, luego de la victoria peruana por 3-0, fue el comentarista Paco Bazán quien le respondió al hombre de prensa altiplánico. El exportero de Universitario se río irónicamente de Pastén, para luego criticar el estilo de juego de la selección de César Farías.

“Permítame reírme. No juegan a nada, dicen que yo era limitado como futbolista, si yo era limitado, tu selección es recontra limitada, las cosas como son”, señaló Bazán en su programa ‘El Deportivo’.

“Tienen dos islas, un heroico Carlos Lampe y un buen delantero como Martins Moreno, que tienen que agradecer a Dios que tiene ascendencia brasileña. Tienen que agradecer a la geografía milagrosa que los ha premiado con una capital a 3 640 msnm”, agregó Bazán.

Paco Bazán se ríe de periodista boliviano: “No juegan a nada”. Video: Youtube.

Perú vs. Bolivia: ¿Qué había dicho Juan Pastén?

El conductor del programa ‘El Deportivo’ de la televisión boliviana señaló que: “Se les hace así ‘el que te cuento’, porque si les empatamos allá, en ese rato lo despachan a Ricardo Gareca y dejan a Nolberto Solano para que se haga cargo de los últimos partidos que quedan en Eliminatorias”.

“Hay temor terrible de que les hagamos la vida imposible en Lima. Nos piden permiso de trabajo. Un empate y chau, firmo el empate. No saben jugar de local, solo le han ganado dos pinches partidos a Venezuela y a Chile. No son fuertes jugando en casa. Si Perú no es capaz de ganarle Bolivia súbanse en un botecito a la Antártida, porque se quedaron sin mundial. No va haber más puntos de Bolivia”, agregó.

Juan Pastén cuestiona juego de Perú como local (Video: YouTube)

