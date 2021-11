El Perú vs Bolivia de este jueves empezó a calentarse por los polémicos comentarios del periodista boliviano Juan Pastén, quien aseguró que existe un temor en la selección peruana pues se ‘complica’ jugando de local y reconoce, además, que un empate ante la ‘Verde’ dejaría sin mundial a la ‘Blanquirroja’.

El conductor del programa ‘El Deportivo’ de la televisión boliviana cuestionó además los alzos hermandad entre ambas naciones. “Aquí decimos que los peruanos son buena gente, que este país los ama. Resulta que ellos no nos quieren a nosotros. Los peruanos se inventaron que necesitamos visa de trabajo para ir a ver el partido de ante Perú”, dijo Juan Pasten mientras que sus panelistas a agregaron.” Ese discurso de hermandad se cae a pedazos. Aquí nunca se les puso trabas”.

Esta situación despertó el rechazo del boliviano. “Esto dice que se les hace así ‘el que te cuento’, porque si les empatamos allá, en ese rato lo despachan a Ricardo Gareca y dejan a Nolberto Solano para que se haga cargo de los últimos partidos que quedan en Eliminatorias”, añadió el periodista.

Periodistas bolivianos calientan el Perú vs Bolivia (Video: YouTube)

Pastén sobre Perú vs Bolivia: “No saben jugar de locales”

El hombre de prensa asegura que este partido condiciona más a los peruanos. “Hay temor terrible de que les hagamos la vida imposible en Lima. Nos piden permiso de trabajo. Un empate y chau, firmo el empate”, agregó Pastén.

Finalmente cuestionó el rendimiento de la ‘Blanquirroja’ como locales. “No saben jugar de local, solo le han ganado dos pinches partidos a Venezuela y a Chile. No son fuertes jugando en casa. Si Perú no es capaz de ganarle Bolivia súbanse en un botecito a la Antártida, porque se quedaron sin mundial. No va haber más puntos de Bolivia”, concluyó.

Juan Pastén cuestiona juego de Perú como local (Video: YouTube)

