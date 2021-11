Periodista boliviano que minimizó a Perú: “Solo queríamos sacarlos de quicio”

La victoria de la selección peruana sobre Bolivia por un contundente 3-0 terminó por poner las cosas en su sitio: Perú es un buen equipo que responde cuando sus individualidades están en gran nivel y los altiplánicos bajan claramente su rendimiento cuando salen de La Paz.

Tal vez, uno de los que más debe haber sufrido este golpe de realidad es un periodista boliviano que habló mucho en la previa, nos estamos refiriendo a Juan Pastén, conductor del programa ‘El Deportivo’ de la televisión altiplánica.

Pastén, quien había señalado que “a los peruanos se les hace así ‘el que te cuento’, porque si empatamos lo despachan a Gareca”, manifestó que todas sus declaraciones contra el combinado bicolor, respondían a una estrategia para “sacar de quicio” a Perú.

“Nosotros (periodistas) creo que hicimos un buen trabajo, como creo que lo hicimos contra Paraguay, ahí la cosa resultó, hoy no resultó frente al cuadro peruano. Tratamos de sacarlos de quicio, creo que lo hemos logrado a los peruanos, la prensa (de Perú) nos dio una cobertura espectacular ”, afirmó.

Más allá de si sea verdad esta aseveración o solo sea una excusa, lo cierto es que la desazón por la derrota es grande. Pastén apuntó sus críticas al técnico de Bolivia, César Farías, a quien calificó de “vendehumo”.

“Tenemos un técnico que le hace el trabajo al señor Gareca. Gareca hoy dispuso de todas las opciones que le dio la selección boliviana. No puedes salir a jugar de la manera que salió el vendehumo”, sostuvo.

“Les hemos venido diciendo como nos iban a hacer goles los peruanos, que no era aconsejable poner línea de 5, que debíamos poner un corredor, no hizo nada de eso. Siguió insistiendo con sus amigotes, porque cree que es una fraternidad”, añadió.

Perú vs. Bolivia: ¿Qué había dicho Juan Pastén?

El conductor del programa ‘El Deportivo’ de la televisión boliviana señaló que: ”Se les hace así ‘el que te cuento’, porque si les empatamos allá, en ese rato lo despachan a Ricardo Gareca y dejan a Nolberto Solano para que se haga cargo de los últimos partidos que quedan en Eliminatorias”.

“Hay temor terrible de que les hagamos la vida imposible en Lima. Nos piden permiso de trabajo. Un empate y chau, firmo el empate. No saben jugar de local, solo le han ganado dos pinches partidos a Venezuela y a Chile. No son fuertes jugando en casa. Si Perú no es capaz de ganarle Bolivia súbanse en un botecito a la Antártida, porque se quedaron sin mundial. No va haber más puntos de Bolivia”, agregó.

