Perú vs Bolivia: Selección peruana llegó a Río de Janeiro para enfrentar a altiplánicos por Copa América 2019

Por: José 'Huachano' Lara (Enviado especial)



Que tiemble la arena de Copacabana, que el Cristo de Corcovado aplauda y que las escuelas de samba practiquen nuevos pasos, porque la selección peruana ya está aquí. Así, con el ritmo de los cánticos de su gente, la ‘Bicolor’ ya está en esta calurosa y alegre ciudad para ir por su primer triunfo en la Copa América.



Tras un par de horas de vuelo y mucha confianza pese al empate en el debut, el plantel de Ricardo Gareca fue recibido calurosamente por algunos hinchas que se reunieron en los alrededores del hotel Hilton Barra, en el acomodado barrio de Barra da Tijuca, y que tuvieron en los primeros lugares de su aplausómetro a Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Edison Flores y al propio ‘Tigre’. No faltaron quienes forzaron ‘selfies’, mientras otros realizaban videos para sus redes sociales.



El primero en bajar del bus, tras el comando técnico, fue Miguel Trauco, quien en tierras cariocas se siente como en casa, mientras los últimos fueron los arqueros Pedro Gallese y Carlos Cáceda.



La selección peruana arribó pasadas las 10 de la noche (hora local) a Río de Janeiro, debido a que salieron con 30 minutos de retraso desde Porto Alegre. A esa hora tuvieron una cena ligera y luego fueron a descansar para que entrenen este lunes (9:30 a.m. de Brasil/7:30 a.m. de Perú) en el estadio ‘Nilton Santos’ de Botafogo, donde el DT definirá el once que enfrentará este martes a Bolivia.

Selección peruana llegó a Río de Janeiro donde enfrentará este martes a Bolivia por la Copa América. (Video: Trome.pe/José Lara)