Perú vs Bolivia EN VIVO Alineaciones ONLINE de la fecha 2 del Grupo A de Copa América 2019

PERU VS BOLIVIA | EN VIVO | EN DIRECTO | COPA AMÉRICA | Perú vs Bolivia se enfrentan en la segunda fecha en el estadio Jornalista Mario Filho, más conocido como el Maracaná, en el Grupo C por la Copa América 2019. La 'Blanquirroja' obtuvo un empate ante Venezuela (0-0) mientras los altiplánicos cayeron goleados 3-0 ante Bolivia.

Perú vs Bolivia, segundo y cuarto del Grupo A de la Copa América 2019, no les queda prácticamente otra opción que la victoria, si quieren seguir soñando con los cuartos de final. Un empate o una derrota les complica a los dos.

Perú viene de empatar ante Venezuela por la Copa América 2019, con lo que son segundos del grupo. su gran problema está en que su tercer partido es contra la poderosa selección de Brasil, que el viernes arrolló a Bolivia en el partido inaugural y necesita a toda costa ganar 'su' Copa América para sacudirse los dramas continentales y mundialistas.

El empate "nos obliga a ganar" contra Bolivia, declaró Paolo Guerrero, tras el partido del sábado contra Venezuela, que les dejó a los de Ricardo Gareca un muy mal sabor de boca, sobre todo por los dos goles anulados a instancias del VAR.



Por su parte, Bolivia ya se enfrentó a Brasil cayendo por 3-0. Los altiplánicos no ganan ni un partido hace ocho meses.

En una rueda de prensa antes de reconocer el terreno de juego del Maracaná, el técnico Eduardo Villegas advirtió que Perú no es el Brasil "asfixiante" de su primer partido y prometió que sus jugadores saltarán "con otra actitud", pero evitó dar detalles de cómo hará para que le lleguen más balones al punta Marcelo Martins, del Shijiazhuang chino.



"Una cosa es jugar con Brasil y otra con Perú, sin desmerecer para nada a Perú. Es un partido determinante, porque ya viene a ser el 60% de la competencia", declaró en rueda de prensa en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro.



"Hemos tenido un Brasil con un porcentaje del 90% de jugadores en Europa con un mentalidad táctica europea, con una decisión de hacer 'pressing' permanente. Lo hemos visto contra Catar, contra Honduras, y eso ha sido asfixiante para nosotros", agregó.



A su lado, el capitán Marvin Bejarano recordó que la idea de cara al partido del martes es "ganar para pensar en la clasificación" y coincidió con su entrenador en que "Perú no tiene esa presión asfixiante que tenía Brasil".



"Se va a tener más espacio, que es lo que no tuvimos en el partido inaugural", insistió.



Villegas se sentó en el banquillo de Bolivia en enero de este año, y en su comparecencia ante los medios admitió que su selección ha dado "un bajón" en los últimos tiempos, debido en parte a un cambio generacional, y pidió paciencia para poder desarrollar su proyecto.



Probables alineaciones:



Perú: Pedro Gallese - Luis Advincula, Luis Abram, Carlos Zambrano, Miguel Trauco - Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Christofer Gonzales, Christian Cueva, Jefferson Farfán - Paolo Guerrero. DT: Ricardo Gareca.



Bolivia: Carlos Lampe - Diego Bejarano, Luis Haquin, Adrián Jusino, Marvin Bejarano - Erwin Saavedra, Fernando Saucedo, Raúl Castro, Leonel Justiniano, Alejandro Chumacero - Marcelo Martins. DT: Eduardo Villegas.