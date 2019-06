Perú vs Bolivia EN VIVO Canales en el mundo para ver partido por Grupo A de Copa América 2019

PERÚ VS BOLIVIA | EN VIVO | EN DIRECTO | GRUPO C | COPA AMÉRICA 2019 | La selección peruana se enfrenta a los altiplánicos este martes a las 4:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Maracaná de Río de Janeiro por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2019.



Perú vs Bolivia empezará a las 4:30 p.m. de Perú y Colombia. En Bolivia a las 5:30 p.m. En Argentina a las 6:30 p.m. Pero si lo verás desde otro país, revisa la siguiente lista de horarios.

Perú vs Bolivia: Horarios del mundo



México / 4:30 p.m.

Perú / 4:30 p.m.

Colombia / 4:30 p.m.

Ecuador / 4:30 p.m.

Venezuela / 5:30 p.m.

Bolivia / 5:30 p.m.

Chile / 5:30 p.m.

Paraguay / 5:30 p.m.

Estados Unidos / 5:30 p.m.

Uruguay / 6:30 p.m.

Argentina / 6:30 p.m.

Brasil / 6:30 p.m.

Perú vs Bolivia será transmitido por DirecTv para Latinoamérica mientras que los altiplánicos lo podrán ver por Tigo Sports.



En Estados Unidos, el partido por la Copa América 2019 Perú vs Bolivia podrá verse a través de los canales NBC Sports Live Extra App, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, ESPN+

Pero si estás en otros países en los que el Perú vs Bolivia no será transmitido EN VIVO, puedes seguir el partido de FÚTBOL EN VIVO a través de Trome.pe y tener el MINUTO A MINUTO AQUÍ.

Perú vs Bolivia: Canales del mundo



Argentina / DirecTV Sports y TyC Sports

Bolivia / Tigo Sports

Brasil / SporTV

Chile / DirecTV Sports, CDF, TVN y Canal 13

Colombia / DirecTV Sports

Ecuador / DirecTV Sports y Teleamazonas

Francia / beIN Sports 2

Alemania / DAZN

Italia / DAZN

Japón / DAZN

México / Sky y Blue To Go Video Everywhere

Paraguay / Tigo Sports

Perú / América TV y DirecTV Sports

Portugal / Sport TV1

España / DAZN

Estados Unidos / Telemundo Deportes y ESPN+

Uruguay / DirecTV Sports y vera+

Venezuela / DirecTV Sports

Perú vs Bolivia: Alineaciones probables



Perú: Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Yotún, Gonzáles, Cueva (o Flores); Farfán, Guerrero.



Bolivia: Lampe; D. Bejarano, Haquin, Jusino, M. Bejarano; Justiniano, Saucedo, Castro, Chumacero; Saavedra, Martins.