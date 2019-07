Perú-Brasil: 5 razones para creer en triunfo peruano en final de la Copa América, según prensa internacional

Perú vs Brasil: La Canarinha es la gran favorita en la final de la Copa América 2019 que se disputa hoy, pero el escenario, un Maracaná donde ya sufrió la derrota más dolorosa, el recuerdo del 1-7 contra Alemania y el momento de su rival, alimentan la esperanza de la Blanquirroja, que cuenta con al menos cinco motivos para pensar en el "Peruanazo". Así lo analizó EFE, la agencia de noticias internacional.

1.- Perú reaccionó tras la goleada ante Brasil

El último partido de la primera fase marca el punto de inflexión en el conjunto de Ricardo Gareca. Tras la goleada (0-5), la plantilla se rebeló contra las críticas y cambió de forma radical su rendimiento. Si en los tres primeros partidos encajó 6 goles y marcó 3, luego mantuvo su portería imbatida frente a Uruguay y Chile.



El meta Pedro Gallese, vilipendiado por ser el culpable del segundo gol brasileño, ha detenido ya tres penaltis -uno en una tanda de penales - (Gabriel Jesús, Luis Suárez y Eduardo Vargas) y contra Chile hizo 7 atajadas. Nunca un arquero peruano había hecho tantas paradas en un partido de la Copa América en la historia de la Blanquirroja.

2.- Perú provocó la llegada de Tite y puede cerrar el círculo

La selección de Ricardo Gareca provocó la llegada de Tite a la Canarinha. La victoria por 1-0 en Foxborough (Massachusetts), aunque con un gol logrado con la mano por Raúl Ruidíaz, y la posterior eliminación en la fase de grupos de Brasil -por primera vez desde que existe el actual formato-, precipitó la caída en desgracia de Dunga, entonces seleccionador. Dos días después de la eliminación, la Confederación Brasileña anunció la contratación de Tite, el favorito de la afición.



De los titulares de aquel partido, pueden repetir en la formación inicial este domingo cuatro jugadores por la Canarinha y cinco por la Blanquirroja. En Brasil; Alisson, Dani Alves, Coutinho y Gabriel Jesus. Filipe Luis también estuvo pero parece que su puesto en el Maracaná lo ocupará Alex Sandro.



En Perú, sobreviven como titulares cinco jugadores; Pedro Gallese, Miguel Trauco,Yoshimar Yotún, Renato Tapia y Paolo Guerrero.



La situación en el banquillo brasileño, además, no es idílica pese a la clasificación para la final. La Confederación Brasileña se ha visto obligada a confirmar "con carácter permanente" a Tite, ante los rumores de una posible dimisión tras la Copa. Quien no estará seguro, una vez que concluya el torneo, es Edu Gaspar, la mano derecha de Tite, que pasará a ser director de fútbol en el Arsenal.

3.- La Blanquirroja eliminó a los campeones de la década...y no era favorita

Si de algo puede presumir el grupo de Ricardo Gareca es de romper pronósticos. Y de eliminar campeones. Por el camino dejó a los ganadores de las tres últimas ediciones (Uruguay y Chile). En todos los casos, la selección peruana se rebeló contra los que no la daban ganadora y eso les sirvió a los jugadores como acicate, como aseguró el propio Paolo Guerrero.

4.- El Maracaná impresiona, pero también a los brasileños

El imponente Maracaná, con sus más de 80.000 plazas que serán ocupadas en su mayoría por brasileños, impresiona. Pero no sólo a los peruanos. Brasil no juega allí desde la final de la Copa Confederaciones que le ganó a España en 2013 y casi ningún brasileño lo ha pisado con la verdeamarilla, empezando por el entrenador.



Tite pasa su examen final, porque el Brasil se asegura que nadie puede considerarse seleccionador hasta que no ha dirigido a la Canarinha en Maracaná.



De la misma forma, disputar un partido en el templo carioca con la selección brasileña será novedad para 17 de los 23 brasileños convocados para la Copa América y de estos, sólo Dani Alves y Thiago Silva han jugado una final con Brasil.

5.- La impenetrable defensa brasileña se resquebraja

Brasil tiene el reto de concluir imbatido la Copa América, lo que no logra nadie desde la selección colombiana de Pacho Maturana, en 2001, pero el bloque defensivo se ha visto lastrado por las molestias físicas.



El arquero Alisson, con molestias en un hombro se ha perdido alguna sesión, lo mismo que Filipe Luis, que ya perdió la condición de titular frente a Alex Sandro, y Marquinhos, que tuvo un cuadro viral tras la semifinal que lo envió al hospital, con fiebre, vómitos y diarrea.

