En la antesala era previsible que Perú está noche fuera superado por Brasil. Sin embargo, hay maneras de perder y la sensación que nos deja es que se dejaron ir uno o tres puntos por errores garrafales, por lo prevenibles y básicos. De aquí se pudo sacar al menos un punto que podría llevarnos al Mundial Qatar 2022. Hoy el quinto lugar lo tiene Colombia con 13 puntos, le ganó a Chile, y estamos a cinco puntos de esa posición.

Santamaría, errores que cuestan los puntos

Una jugada innecesaria de Anderson Santamaría (sí, otra vez) costó que Brasil encuentre el gol a través de Everton Ribeiro. Y es que a los 14 minutos, Santamaría (Atlas de México) quiso deshacerse de la marca de Neymar, pero no lo consiguió. El atacante de la ‘Canarinha’ lo presionó y, finalmente, le robó el balón -de forma polémica- para luego cederle la pelota al mediocampista de Flamengo, que remató de zurda.

Nuevamente el zaguero de Atlas se vio involucrado en el segundo gol de Brasil cuando el reloj marcaba el minuto 40 de primer tiempo. Un rebote le quedó a Anderson Santamaría y, ante un mal rechazo, la pelota cayó en Neymar. Este último no tuvo problemas para anotar y celebrar con todos sus compañeros.

Perú careció de oportunidades

El primer remate al arco de Perú fue recién a los 70 minutos de juego a través de un remate de larga distancia de Gianluca Lapadula, que generó la primera salida de Weverton de su arco. De ahí, ni cosquillas.

Y es que Brasil se agrupó bien defensivamente y eso hizo que la bicolor nunca se encuentre cara a cara al arco rival. El tridente Cueva, Carrillo y Lapadula se asoció, pero fueron totalmente inocuos, no tuvieron la capacidad de hacer daño.

Gareca adelantó las líneas

El ‘Tigre’ planteó desde el inicio un equipo que jugó con líneas adelantadas. Eso hizo que varias veces, la bicolor se encuentre muchas veces mal parada en zona defensiva y encontró a Pedro Gallese muchas veces como figura o Marco López tuvo que intervenir barriéndose para evitar el gol.

André Carrillo y la madurez que favorece a Perú

Muchas veces fue criticado no solo por su juego, sino por habr dejado Europa e ir a Jugar a Medio Oriente.. Sin embargo, la continuidad que tiene en dicho país ha hecho que hoy sea el jugador que mayor peligro genera a favor de Perú. No solo por su recorrido, regate o fuerza. Su liderazgo dentro del grupo ayuda mucho y hoy pese a la derrota jugó a un gran nivel. Sin embargo, esta vez no pudo hacer mayor daño a Brasil.

Menos es más, seamos más prácticos en las jugadas

No solo se equivocó Anderson Santamaría en el gol. También, en los primeros minutos del segundo tiempo, Yoshimar Yotún quiso salir jugando, perdió el balón en una zona peligrosa y para nuestra tranquilidad el jugador brasileño se falló un gol cantado.

La selección peruana de Ricardo Gareca debe dejar de hacer esos excesos de jugadas y no complicarnos. Ser más directos, ya que no podemos perder más puntos si queremos llegar a Qatar. Tienen que reflexionar y en octubre ya no perder más oportunidades de sumar. Está en ellos, Ricardo Gareca y los futbolistas que convoque, revertir esta situación para darle alegría a los más de 33 millones de peruanos.

