Comparan a Jonathan Maicelo con Richarlison y esta fue la reacción del boxeador en Facebook

Perú vs Brasil por la final de la Copa América 2019 en el estadio de Maracaná de Río de Janeiro: el boxeador Jonathan Maicelo reaccionó a la comparación que le hicieron varios de sus seguidores en Facebook con Richarlison, jugador de la 'Canarinha'.

"I'm sorry. Monedas son monedas, pe. Yo quería jugar pa' mi país, pero uno no es profeta en su tierra (me siento triste)", escribió Jonathan Maicelo en su cuenta de Facebook tras ser comparado con Richarlison.

Richarlison convirtió de penal el tercer gol en la 'Canarinha' en la final de la Copa América 2019 entre Perú vs Brasil.

Puedes ver todas las incidencias de la final de la Copa América 2019 entre Perú vs Brasil en el Maracaná, AQUÍ.