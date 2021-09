La selección peruana afrontará, el próximo jueves, su partido contra la selección de Brasil pactado para las 7:30 de la noche (hora de Perú), en el estadio Arena Pernambuco de Recife por la décima fecha de las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022. El duelo será el tercer partido de la fecha triple programa por la Conmebol en la que el elenco peruano dirigido por Ricardo Gareca buscará sumar de visita para seguir acomodándose en la tabla de posiciones, en la que ocupamos el séptimo lugar con ocho puntos.

En la ciudad de Recife, el cuerpo técnico de la ‘Blanquirroja’ ha planificado todos los entrenamientos, horarios comidas, charla técnica, desde su lugar de concentración en el hotel Atlante Plaza para llegar en mejor forma para enfrentar a la ‘Canarihna’.

MIÉRCOLES DE ENTRENAMIENTO.

Luego de un viaje agotador desde Lima hasta Recife, de casi siete horas de vuelo, la selección peruana, por decisión del cuerpo técnico se tomará la mañana del miércoles como descanso. “La idea es que los jugadores se alimenten bien y descansen lo suficiente luego de un viaje largo. Por eso se programó los entrenamientos para ese día, pero por la tarde”, dijo una fuente a Trome.pe.

Según el cronograma de trabajo, la selección peruana, tiene previsto entrenar el miércoles a las 5:00 de la tarde (3:00 hora de Perú) en la sede del Club Sport Recife.

HORARIOS DEL MIÉRCOLES.

Desayuno a las 8:30 de la mañana.

Almuerzo a las 12:30 del día.

Merienda a las 4:30 de la tarde.

Entrenamiento a las 5:00 de la tarde.

Cena a las 9:00 de la noche.

HORARIOS DEL JUEVES.

Desayuno a las 8:30 de la mañana.

Entrenamiento a las 9:00 de la mañana en el Club Sport Recife.

Almuerzo a la 1:00 de la tarde.

Merienda a las 5:00 de la tarde.

Salida del hotel al estadio Arena Pernambuco a las 7:00 de la noche.

EL RETORNO DE PERÚ.

Tras el partido contra la selección de Brasil, la delegación peruana tiene previsto salir de Recife sobre las 2:30 de la madrugada, 12:30 hora de Perú, y se tiene planificado que llegará el viernes, a las 7:00 de la mañana, a nuestro primer aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Según lo organizado por los responsables de la selección peruana se piensa que toda la delegación peruana regresará en el vuelo chárter a Lima, pero no se descarta que algún jugador pueda viajar desde Recife a su club donde juega.

EL ONCE ANTE BRASIL.

El técnico Ricardo Gareca hasta el momento no ha trabajado un once fijo para enfrentar a Brasil. Pero según fuentes de la Videna el equipo que se presentará ante el ‘Scratch’ no debería generar muchas variantes con respecto al que se presentó ante la selección de Venezuela.

Por ahora se habla de un equipo titular que sería con: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Alexander Callens; Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores y Gianluca Lapadula.

