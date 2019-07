Perú vs. Brasil EN VIVO Día, hora y canal Tv de la FINAL de la Copa América 2019 en el Maracaná

Perú llega a una nueva final de una Copa América después de 44 años tras golear 3-0 a Chile y enfrentará a Brasil en el partido que podría coronarlo campeón de esta Copa tan ansiada por la bicolor y también por los brasileños, quienes no dejarán de pasar la oportunidad de coronarse como los mejores de América en su propia cancha. Perú vs. Brasil volverán a enfrentarse tras el humillante 5-0 que la canarinha le propinó a la blanquirroja en el último partido de la fase de grupos del torneo de la Conmebol. ¡A continuación te contamos todos los detalles del DÍA, HORA Y CANAL de este PARTIDAZO!



¿Cuándo y a qué hora juega Perú vs. Brasil por la final de la Copa América 2019?

La selección peruana se enfrentará a la carioca este domingo 8 de julio a las 3:00 p.m. (hora peruana). El partido de la Copa América 2019 Perú vs. Brasil también podrás verlo en estos horarios en Latinoamérica: Argentina (5:00 p.m) | Chile (4:00 p.m.) Colombia (3:00 p.m.) | México (3:00 p.m.) | Brasil (5:00 p.m.) | Bolivia (4:00 p.m.) | Canadá (3:00 p.m.) | Ecuador (3:00 p.m.) | Estados Unidos (3:00 p.m.) | Venezuela (4:00 p.m.).



¿Qué canales transmitirán el duelo Perú vs. Brasil? El duelo por la final de la Copa América 2019 se transmitirá vía América TV (Perú), DirecTv (Perú y Latinoamérica). En Brasil, los canales OGlobo TV y SporTV.



En Estados Unidos, el partido por Copa América 2019 Perú vs. Brasil podrá verse a través de los canales Telemundo , aplicación extra de NBC Sports Live , Telemundo Deportes En Vivo , ESPN + | 10:00 a.m. (Los Ángeles) | 3:00 p.m. (Miami y Nueva York)

Video: Gol 1 de Perú

¿Cómo llegó Perú a la final de la Copa América 2019?



A pesar de no tener un buen arranque en la Copa América 2019, la selección peruana logró clasificar a cuartos de final como mejor tercero. En fase de grupos, la bicolor empató con Venezuela (0-0) , ganó a Bolivia (3-1) y sufrió la peor goleada en la etapa Gareca ante Brasil (5-0).



Ante Uruguay logró sacar un valioso empate 0-0 en los primeros 90 minutos y clasificó a semifinales tras ganar por penales a la 'celeste. Pedro Gallese le tapó el penal a Luis Suárez, quien terminó llorando por el error que envió a casa a su selección.



Y en una nueva edición del 'Clásico del Pacífico', Perú logró un triunfo histórico ante Chile (3-0) y llegó a la final de la Copa América 2019 y enfrentará nuevamente a Brasil en el Maracaná de Río de Janeiro.

Video: Gol 2 de Perú

PERÚ VS. VENEZUELA 0-0

Perú vs. Venezuela 0-0 Copa América 2019. (Video: América Tv)

PERÚ VS. BOLIVIA 3-1

Perú vs. Bolivia 3-1 Copa América 2019. (Video: América Tv)

PERÚ VS. BRASIL 0-5

Brasil se impuso a Perú y clasificó a los cuartos de final de la Copa América. (Foto: AFP - Video: Canal N)



PERÚ VS. URUGUAY (5-4 penales)

Perú vs. Uruguay penales en la Copa América 2019.

