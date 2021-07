Nació en Brasil, pero su corazón es rojo y blanco. Eduardo Esidio se ha convertido en un peruano más, entusiasmado por ver a Perú en la final de la Copa América 2021. El brasileño, tricampeón con Universitario de Deportes, y campeón con Alianza Lima en el año de su Centenario, aprovechó el diálogo con Trome.pe para darle un consejo de oro a Gianluca Lapadula cuando hoy enfrente a Scratch en el ‘Nilton Santos’.

Eduardo, imagino que estás siguiendo a la ‘Blanquirroja’ en esta Copa América 2021 ¿no?

En esto tiempos que no se puede salir, el fútbol nos está dando muchas alegrías. Estoy acompañando a la selección peruana y a Brasil también, por momentos tengo el corazón dividido, pero hoy estoy seguro que nuestra selección peruana puede dar una sorpresa.

“Me preocupa el juego aéreo”

Hoy tenemos una “final” con Brasil ¿Cuántas chances tiene Perú?

Perú ya superó todo lo que vivió en el debut y ha demostrado que tiene todo para hacer un gran partido a Brasil. Disculpa que hable como peruano, pero hemos mejorado mucho en todas las líneas, espero que no bajemos la guardia y que sostengamos el ritmo. Lo único que me preocupa es juego aéreo, la pelota parada, creo que ahí no hemos encontrado respuesta y los muchachos no saben cómo marcar.

¿Es un problema de defensa?

No solo de defensa, es un problema de todos. Depende qué es lo que les dice nuestro amigo, Ricardo Gareca, si les ordena una marca personal, donde cada jugador toma a una pareja hasta el final, o les pide una marca en zona, donde tú ocupas un espacio en el área y no puedes dejar que nadie te gane en ese pedazo de terreno.

Eduardo Esidio fue tricampeón con la crema (98-99-2000)

Te sorprendió ver a Perú con nuevas caras en lugar de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán

Sí claro. Siento que este es el mejor escenario para ver jugadores y saber de qué están hechos. Si les afecta el peso de la camiseta de la selección peruana y ver cómo se manejan con los demás jugadores. No se les debe comparar con Guerrero o Farfán, porque nadie los va a sustituir a ellos. Luis Advíncula también está haciendo mucha falta.

¿Cómo ves a los nuevos delanteros de la ‘Blanquirroja’?

Siento que la camiseta de la selección no les pesa, como ha pasado con otros. Después del primer partido se sacudieron de la prensión, han ganado mucha confianza y el equipo lo refleja.

“Jueguen más con Lapadula”

Gianluca Lapadula tiene enamorados a todos ¿Te convenció a ti también?

Sí, me gusta su juego. Es un chico que está acostumbrado a jugar en un campeonato donde hay mucha marca (Serie A), eso le ayuda a saber cómo moverse en el área. Cerca del arco tiene una buena visión, también juega fuera del área y cuando está de referencia dentro busca el pase de los enganches (Cueva y Carillo), pero a veces no le dan tanto juego.

¿Te parece que no le dan tanta pelota?

Es lo que me parece, deberían jugar más con él, aprovechando que tiene buen pie. A veces se queda mucho tiempo sin tocar una pelota, corre detrás buscándola y eso a un delantero lo desgasta. Después cuando te llega la ocasión que esperas y tienes que aplicar potencia para un amague, te falta fuerza. Hay que darle más el balón, porque es un chico que ha demostrado calidad.

Eduardo Esidio hoy entrena Sub 17 y Sub 19 en Santa Rita (Foto:GEC)

¿Cómo ves el arranque de Santiago Ormeño?

Me parece que se está adaptando al juego. Su problema es que es delantero y Ricardo Gareca no juega con dos delanteros, entonces va a tener pocas oportunidades. Cuando eso pasa, uno trata de hacer un esfuerzo por aprovecharlos y tiene el efecto contrario, hay que tener paciencia. Si nuestro amigo Gareca le da más minutos, podría controlar también esa ansiedad y hacer lo que hace en México.

“Pacho Maturana pidió que me nacionalizaran”

Si Esidio estaba en actividad hoy ¿Aceptaba nacionalizarse para ser convocado?

Claro que sí. Me hubiera encantado jugar por el Perú. Yo me considero un peruano más, fuera del tema de los papeles. En el 2000 Francisco Maturana pidió a Universitario que me nacionalicen para jugar las Eliminatorias y el club empezó los trámites, pero por unos meses no me pudieron dar la nacionalización.

¿Cómo nos va a jugar Brasil?

Yo me arriesgaría a decir que va a adelantar las líneas ante Perú, va a reducirle los espacios para que no estén cómodos cuando tengan la pelota. Desde el momento que tú quitas el terreno al adversario, automáticamente te vas a crear más especio para ti. Mas aun sabiendo que no estará André Carrillo y que Gianluca Lapadula estará como único atacante.

“Lapadula va a tener una sola ocasión y tiene que meterla”

En este escenario, de goleador a goleador, ¿Qué consejo le das al ‘Bambino’?

Que en este partido tal vez tenga una sola oportunidad para hacer el gol y la tiene que meter. Tiene que hablar con Cueva y Peña para decirles: “búsquenme, acérquense, si jugamos los tres tengo más chance. No me dejen solo”. Hay que arriesgar encima de los defensas, hay que incomodarlos.

Hizo que Alianza Lima campeone en el años de su Centenario (Foto: GEC)

¿Este lunes que potaje se prepara en casa de los Esidio para esperar el Perú vs Brasil?

Aquí mi señora es la que ha aprendió platillos de la cocina peruana. Hoy seguro preparamos ‘Arroz chaufa’ o un ‘Ají de Gallina’. Ella ya cocina como peruana, a pesar de no encontrar algunos ingredientes que tienen allá.

¿Te tocó algún ‘Cuevita’ en tu época en Universitario?

Éramos un grupo muy tranquilo, pero con los más chicos como ‘Polvorita’ Carrión, Luis Cordero, había que hablarles y aconsejarlos.

Sabes que en la ‘U’ Alberto Quintero es el nuevo goleador crema, con 28 goles, pero está muy lejos tu récord (70) ¿Lo has visto jugar?

Lo he visto poco. Veo que es un buen jugador, muy aguerrido. Deseo que mejore su marca y que pueda llegar a hacer muchos más goles.

“Es mi sueño entrenar a la ‘U”

¿Sueñas volver a Universitario como entrenador?

Estoy haciendo el curso, aquí en Brasil entreno a la categoría Sub 17 y Sub 19 en un proyecto social de Santa Rita do Passa Quatro. Es mi sueño poder entrenar a Universitario en un futuro, pero todo sucederá en su tiempo. Yo antes que todos soy un hincha y cuando uno es un hincha siempre va a querer lo mejor para su club.

¿Cómo estás llevando el tema de la Pandemia?

Es una situación complicada la que estamos viviendo. Cada día está más claro que aquello que está escrito en la Biblia se está cumpliendo, pero aún hay personas que tienen los ojos cerrados y el corazón duro. No quieren reconocer que estamos bajo un poder de Dios y es el único que, en un momento, puede acabar con todo esto. Hay que seguir orando para que pase esto ya y que el Espíritu Santo ablande los corazones de piedra.

