Perú vs. Brasil por la FINAL de la Copa América 2019 | Estadísticas | Historia y más de este duelo en el Maracaná

Perú regresa a una final de la Copa América 2019 luego de 44 años y se enfrentará al poderoso Brasil que busca quedarse con el trofeo de la Conmebol, el cual no gana desde el 2007. Perú vs. Brasil se han enfrentado 18 veces en este torneo, la primera en la edición 1937, y la última el 22 de junio donde sufrimos una de nuestras peores goleadas de su historia, pero será la primera vez que ambos equipos jugarán una final en los 103 años de historia del torneo.



En la historia Perú vs. Brasil se han enfrentado 43 veces. Brasil tiene amplia ventaja con 30 triunfos contra solo cuatro de la bicolor. Los nueve partidos restantes acabaron en empate. Los hicieron por Mundial, Eliminatorias, Copa América , Panamericanos de Fútbol y amistosos.



Perú suma tres triunfos, Brasil, once y empataron tres veces por Copa América. El primer antecedente fue el 27 de diciembre de 1936, con triunfo de la Seleção por 3-2 en el Gasómetro de Argentina

Video: Gol 1 de Perú

Perú irá por su tercer título de Copa América este domingo 7 de julio en el Maracaná, tras los ganados en 1939 y 1975. Brasil por su lado buscará su novena corona continental, tras las conquistadas en 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004 y 2007.



El último miércoles 3 de julio, la selección peruana volvió a romper otra mala racha al ganarle en partido oficial a un vigente campeón de la Copa América luego de 18 años. La última vez fue a Colombia en el 2001 por 1-0 en Eliminatorias.



Triunfos de Perú ante vigentes campeones de Copa América



19.03.1953 Perú 1-0 Brasil (Copa América)

06.04.1957 Perú 2-1 Argentina (Copa América)

27.06.1969 Perú 1-0 Uruguay (Amistoso)

23.04.1985 Perú 2-1 Uruguay (Amistoso)

12.06.1997 Perú 1-0 Uruguay (Copa América)

16.08.2001 Colombia 0-1 Perú (Eliminatorias)

12.10.2018 Perú 3-0 Chile (Amistoso)

Perú vs. Chile 3-0 Resumen Copa América 2019 | TyC Sports

LA MANO DE 'RUIDIOS'



Raúl Ruidíaz anotó el único gol en el más reciente antecedente entre peruanos y brasileños por Copa América. La polémica jugada fue la que eliminó a Brasil de la Copa América Centenario desarrollada en Estados Unidos.



En aquel momento, Ruidíaz manifestó que anotó con el muslo, pero luego de unos meses reconoció que tuvo 'ayudita' con la mano para anotar el único gol en aquel histórico triunfo, pues le ganábamos a Brasil luego de 41 años.

Gol Raúl Ruidíaz Perú vs. Brasil por la Copa América Centenario. (Video: Telemundo)

HISTORIAL DE ENFRENTAMIENTOS EN LA COPA AMÉRICA



27.12.1937 Perú 2-3 Brasil

21.01.1942 Perú 1-2 Brasil

24.04.1949 Brasil 7-1 Perú

19.03.1953 Perú 1-0 Brasil

01.02.1956 Perú 1-2 Brasil

31.03.1957 Perú 0-1 Brasil

10.03.1959 Perú 2-2 Brasil

10.03.1963 Perú 0-1 Brasil

30.09.1975 Brasil 1-3 Perú

04.10.1975 Perú 0-2 Brasil

03.07.1989 Brasil 0-0 Perú

18.06.1993 Perú 0-0 Brasil

10.07.1995 Perú 0-2 Brasil

26.06.1997 Perú 0-7 Brasil

15.07.2001 Perú 0-2 Brasil

14.06.2015 Perú 1-2 Brasil

12.06.2016 Perú 1-0 Brasil

22.06.2019 Perú 0-5 Brasil

Perú vs. Brasil y su enfrentamiento en 1970.

El resultado más amplio entre Brasil y Perú fue un contundente 7-0 para los brasileños, en 1997, le sigue el reciente 5-0 en Salvador de Bahía.

Resultados de Perú en la Copa América



15/06/19 | Venezuela 0-0 Perú | Copa América

18/06/19 | Bolivia 1-3 Perú | Copa América

22/06/19 | Brasil 0-5 Perú | Copa América

29/06/19 | Uruguay 0-0 Perú | Copa América

03/07/19 | Chile 0-3 Perú | Copa América



Resultados de Brasil en la Copa América

14/06/19 | Brasil 3-0 Bolivia | Copa América

18/06/19 | Brasil 0-0 Venezuela | Copa América

22/06/19 | Perú 0-5 Brasil | Copa América

27/06/19 | Brasil 0-0 Paraguay | Copa América

02/07/19 | Brasil 2-0 Argentina | Copa América

PERÚ VS. BRASIL HISTORIA



27.12.1936 (Primer partido) Perú 2-3 Brasil, Copa América

19.03.1953 (Primer triunfo Perú) Perú 1-0 Brasil, Copa América

27.12.1936 (Primer triunfo Brasil) Perú 2-3 Brasil, Copa América

26.06.1997 (Mayor goleada) Perú 0-7 Brasil, Copa América