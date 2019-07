Perú vs Brasil: "Una final no se juega, se gana como sea", dijo Casemiro

Perú vs Brasil : Casemiro resumió las sensaciones de la Canarinha previo al la final de la Copa América 2019. El referente de la Canarinha lanzó una clara advertencia para el decisivo duelo.



Brasil se prepara en su cuartel general de Río de Janeiro para enfrentar este domingo a Perú en la final de la Copa América 2019 y sus jugadores tienen clara la responsabilidad de obtener la victoria, por historia y por honor a su propia casa.



"Va a ser una gran final, un juego muy difícil, no podemos pensar que ya ganamos, hay que jugar. Una final no se juega, una final se gana, no importa como sea", aseguró Casemiro.



Casemiro, volante del Real Madrid, aseguró que la experiencia del equipo estará a la altura de una final, con respeto por el rival. "Si la selección peruana llegó hasta aquí es porque tiene sus méritos y hay que respetar eso. Ellos eliminaron dos grandes selecciones: Uruguay y Chile", comentó.



Para Casemiro, cuyo equipo goleó por 5-0 a Perú en la fase de grupos, este nuevo encuentro con los incas de Ricardo Gareca no será un juego fácil.

Video: Gol 1 de Brasil

"Es una final, no vamos a esperar una goleada, ojalá que se dé, pero sabemos que no será así, será duro, ellos se están preparando bien para la gran final. Ellos quieren vencer la competencia como sea, penales, prórroga, y nosotros también queremos vencer, jugar bien, hacer goles y ser campeones", agregó.



Por su parte, el defensor Marquinhos, quien se recuperó de un malestar estomacal, también admitió que el Perú al que se enfrentarán el domingo no será el mismo al que golearon hace dos semanas.



"Enfrentamos a Perú en una situación antes y hoy la encontramos en otra situación completamente diferente. Tenemos que saber que hay un gran trabajo que hacer. La final es un juego particular", comentó.



"Va a ser un partido difícil, aquel juego (del 5-0) pasó, ya fue, tuvimos un comienzo de juego complicado. Presionaron bien nuestra salida", recordó.



Para el defensa del PSG, Brasil viene "creciendo en la Copa, ganando cuerpo, haciendo lo que es necesario para jugar en la final y ser campeones".



Brasil jamás ha perdido una Copa América en casa, que la organizó en 1919, 1922, 1949 y 1989, y espera que esta ocasión no sea la excepción. Perú, en tanto, vuelve a una final de este torneo después de 44 años. El encuentro será este domingo en el Maracaná a las 2:00 p.m.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.