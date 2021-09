Este jueves, la selección peruana buscará cumplir la hazaña de regresar de Brasil con puntos en la bolsa, algo que solo hemos podido hacer una vez. Fue el miércoles 25 de abril del 2001, cuando un gol de Juan Pajuelo nos dio el único empate que sacamos de tierras brasileñas en Eliminatorias.

Aquella noche, el exdefensa se preparó para la difícil misión de marcar a Romario, para lo que no estaba preparado fue para entrar en la historia del fútbol peruano. Trome conversó con el autor de ese recordado 1-1 y del único gol nacional por eliminatorias en Brasil, una estadística a la cual él espera que mañana se agreguen más nombres.

Juan Pajuelo y el gol que marcó su vida

¿Qué sientes al volver a ver ese gol 20 años después?

Primero, obviamente, una alegría personal, porque creo que no todos los jugadores tienen la oportunidad de hacerle gol a Brasil y mucho menos de visitante. Tuve, gracias a Dios, la oportunidad de hacer el gol del empate pero claro, parece que fue ayer y fue hace 20 años, uno se emociona cada vez que lo ve . Esperemos que mañana los chicos estén iluminados y puedan sacar un resultado positivo.

¿La situación de ese entonces era similar a la que se vive hoy en estas Eliminatorias?

En el fútbol hay muchas cosas que se repiten, obviamente, hay exigencias y presiones. Nosotros teníamos una mochila enorme, Perú no iba al Mundial hace más de 20 años, ahora estos chicos tiene una presión distinta, nos han llevado a un Mundial después de tanto tiempo y ahora se les exige de una manera distinta.

¿Cómo fue la previa de ese encuentro?

Desde que sales a calentar y ves cómo está el estadio, ya te imaginarás, el Morumbí lleno, por ahí se veía una que otra camiseta blanquirroja pero todo era verde y amarillo. Era mi primer partido ante Brasil de visita y todo me impresionó.

Pero, el profesor Uribe fue muy inteligente en muchas cosas, cambió el sistema, jugamos con una línea de 3 que no se había usado casi nunca. Además, me acuerdo que él nos dijo: “Salgan a regalar pelotas a las tribunas”, eso nadie lo esperaba y al hacer eso le bajamos un poco el nivel a la gente que por ahí nos quería oprimir, en la parte psicológico nos ayudó a descomprimir.

¿Cómo fue enfrentar a Romario?

Un poquito la conocía (risas), tanto así que se nos escapó una vez y nos hizo un gol . Ante ese tipo de cracks, uno planifica como sostenerlos pero te rompen todos los esquemas, por algo son reconocidos, tienen tanta calidad que por momentos se te pueden escapar.

Y faltando 13 minutos, llegó tu gol...

Parece que fue ayer. Sí, cada vez que toca un Brasil vs. Perú es emotivo, verse uno ahí jovencito, se reviven momentos tan lindos de defender a la selección, yo me siento bendecido por eso. Particularmente para mí es una alegría enorme, seguramente cuando sea abuelo tendré algo que contarle a mis nietos .

Juan Pajuelo supera a Lucio para poner el 1-1 ante Brasil. Foto: GEC.

¿Habían entrenado balones parados para ese partido?

Con Gustavo Tempone jugamos juntos en 1997, en Municipal, y siempre nos quedábamos practicando centros y cabezazos. Él ya sabía dónde me gustaba ir a pescar los balones, incluso con ‘Muni’ hicimos un gol casi idéntico. Eso nos ayudó a convertir, me pude desmarcar y, como siempre digo yo, me pasaron la voz de la tribuna, la pelota me golpeó en la nuca y entró la pelota (risas).

¿Cómo fue lo que viviste después?

Yo en ese momento estaba jugando en Argentina y mi técnico era Miguel Ángel Russo. Él me decía que había entrado en la historia del fútbol peruano, yo no había caído en que era un gol tan importante porque ni siquiera lo pude celebrar, apenas acabó el partido me subí al avión y me fui Argentina. Pero igual, yo voy a ser el primero en estar feliz en que otro anote mañana y ya no recuerden a Juan Pajuelo (risas), y que sea un gol no para empatar, sino para ganar.

Perú vs Brasil en los ojos de un exseleccionado

¿Cómo ves las opciones de Perú ante Brasil?

Quizás el partido frente a Venezuela no fue el mejor, pero era sumamente importante ganar, ya habrá momento para jugar bien. A veces después de un partido flojo, siempre viene uno bueno, esperemos que mañana sea ese partido .

¿En qué debemos poner énfasis para sacar un buen resultado ante Brasil?

Una de las cosas que tenemos es que cuando nos ponemos a tocar, enloquecemos a cualquiera. Perú tiene que volver a reencontrarse con ese juego que nos llevó al Mundial, con mucha tenencia de la pelota, saber llevarla de un lado para otro y ser punzante cuando se pueda. El secreto va a ser quitarle la pelota a Brasil cuando se pueda, que no será fácil, y aprovechar las oportunidades que tengamos . La concentración tiene que estar al 110%.

¿Qué opinas sobre el afán de ‘salir jugando’ de algunos defensas?

Si bien es cierto un DT. trabaja una idea de juego, la toma de decisiones es del jugador, quien tiene que ver que si te están haciendo una presión demasiado alta, no es necesario siempre arriesgar. Pasa más por la lectura del juego y de los momentos.

¿Cómo ves la situación de los centrales?

Qué mejor para un técnico que tener 2, 3 o 4 variantes en una posición, hay varios jugadores peleando de manera sana por un puesto, es importante tener ese recambio. Sin embargo, también ayuda mucho ir repitiendo una zaga central, en el conocimiento y la coordinación. Lo de Callens a mí me alegra porque es un chico que conozco desde Sport Boys, ha aprovechado su momento y se ha consolidado.

Juan Pajuelo: “Donde nos toque estar, vamos a dar lo mejor por la U”

Lapadula ha sido bien recibido por el grupo ¿En el año 2000 se le hubiera recibido con la misma alegría?

Los vestuarios son tal y como los ves ahora, lo que pasa es que ahora tienes la tecnología a la mano y puedes ver todo, hace 20 años no teníamos eso, pero esa misma alegría y compañerismo se vive siempre. Lapadula, por su entrega y todo lo que da, te enamora, por eso lo han recibido bien.

Con la llegada de un nuevo comando técnico ¿Vas a volver a las divisiones menores de Universitario?

Es un tema que aún no está totalmente claro. Donde nos toque estar, nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros por el club. Estamos viendo y confiamos en Dios de que todo va a ser para bien.

¿Cómo está el ambiente en la U?

El ambiente está muy bien, los chicos están muy liberados. Estos días de receso los ha ayudado a limpiar un poco más la cabeza. Creo que este remate de torneo va a ser muy buena y Dios permita que nos alcance lograr la Fase 2 o llegar a un torneo internacional.

¿Qué opinas de la polémica entre Roberto Palacios y algunos seleccionados?

Yo conozco a Roberto y a los chicos que están ahora en la selección. Somos gente de fútbol, todos han sido importantes en la selección, así que lo más importante es que limemos las asperezas y hacernos fuertes como peruanos que somos, empujar todos el mismo carro.