Neymar sueña con brillar ante Perú y llevar de la mano a Brasil a la final de la Copa América 2021. El atacante del PSG es constantemente criticado por su manera de jugar, debido a que es fanático de realizar ‘lujos innecesarios’. A muchos no les que es irrespetuoso. Entre ellos, resalta Oscar Ruggeri.

El campeón del mundo con Argentina en México 1986 y actual panelista del programa 90 minutos de fútbol de ESPN, se refirió al brasileño luego de que sea consultado por su constante comparación con Lionel Messi.

Ruggeri reveló que para él, Neymar debe evitar realizar lujos cuando está ganando, empatando o perdiendo. “Cancherea y no tiene códigos en la cancha. Tiraba caños con el resultado 4-0 contra Perú. Le pegaría una buena patada. Cuando ves al rival destruido y el partido liquidado, no podés hacer eso. Es cierto que es diferente, pero no como Leo”, dijo.

El comentario no fue tomado de buena menera por Sebastián Domínguez, exjugador que paseó su fútbol por clubes como Vélez, Newell’s y la selección argentina, señalando que “siempre juega igual” y que “tomárselo personal o como burla sería un error”.

Sebastián ‘Pollo’ Vignolo también intervino en la conversación ironizando los comentarios de Ruggeri. “Ah, muy bien, mirá que bien, el vivo”, dijo, mostrándose en desacuerdo con la visión de darle una patada al brasileño.

Brasil llega invicto a la semifinal del certamen. Los dirigidos por Tite llevan cuatro triunfos y un solo empate ante Ecuador, choque en el que ya estaban clasificados como primeros del Grupo B. Si bien contra Chile tuvieron dificultades, se quedaron con el pase hasta estas instancias. Además, marcaron once goles y solo recibieron dos.