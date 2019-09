Perú vs Brasil: ¡Sorpresa en el once de Gareca! ¡Así alineará ante el equipo de Neymar en amistoso FIFA! [FOTOS]

Ricardo Gareca probó sorpresivo once para el Perú vs Brasil que se llevará a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos, este martes desde las 10:00 p.m. (hora de Perú). Revisa la galería con el equipo que saldría frente a los de Tité.



Según se pudo ver en el último entrenamiento de la selección peruana, Ricardo Gareca sacaría del once titular a Christian Cueva para meter otro hombre en la mitad del campo.



Todo esto, en nuevo esquema del argentino tras los malos resultados de la selección peruana ante Brasil de Neymar y Coutinho. ¿Funcionará? No te pierdas el encuentro.

Así jugaría Brasil en Los Ángeles por fecha FIFA: Ederson, Fagner, Marquinhos, Militao, Sandro, Casemiro, Allan, Coutinho, Neres, Neymar, Firmino.