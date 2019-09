Perú vs Brasil EN VIVO Horarios y canales del amistoso en Los Ángeles por fecha FIFA

Perú vs Brasil EN DIRECTO. El equipo de Ricardo Gareca va por su revancha ante los de Tité tras lo ocurrido en la final de Copa América 2019, donde la 'Canarinha' se quedó con el título. Conoce todos los detalles del partidazo: horarios, canales y más. ¡No te lo pierdas!



¿Qué día y dónde se juega el Perú vs Brasil? Pues este martes 10 de setiembre en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles, Estados Unidos, que seguro lucirá un impresionante marco de aficionados.



¿A qué hora arranca el Perú vs Brasil? En Perú, México, Colombia y Ecuador a las 10:00 p.m. En Los Ángeles a las 8:00 p.m. En Chile y Argentina a las 12:00 p.m. En España a las 5:00 a.m. del 11 de setiembre.

¿Qué canales de TV pasarán el Perú vs Brasil? En nuestro país por Movistar Deportes (cable) y Latina (señal abierta). En Brasil por Globo y SporTV. En España por DAZN Spain.



¿Vas a seguir el Perú vs Brasil vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas y polémicas.



La selección peruana viene de caer 1-0 frente a Ecuador. Mientras que Brasil de un empate 2-2 con Colombia en partido que marcó el regreso de Neymar. El brasileño marcó uno de los goles de su escuadra.