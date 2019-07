Perú vs Brasil: Pedro Gallese, VAR y Paolo Guerrero te sacan de misio en la final de la Copa América | Apuestas |FOTOS 

El Perú vs Brasil no solo te va a dejar lleno de emociones, también te puede dejar los bolsillos llenos de dinero, pues no solo puedes apostar por el triunfo de la selección peruana que te puede devolver 12.5 veces tu inversión en esta Copa América 2019.



Pero también apuesta insólitas que van más allá del marcador en este Perú vs Brasil, por ejemplo si apuestas por que el VAR anule al menos un gol de Brasil las casa de apuesta te pagarán 6.00 veces tu inversión.



Si Paolo Guerrero anotara un gol y se convierte en el goleador de la Copa América 2019 (8.50), pero si crees anotará de tiro libre (16.00). Si estás convencido que el campeón se definirá en la tanda de los penales (10.00)



Video: Gol 3 de Perú

Si sientes que Pedro Gallese, golero de la selección peruana, será el jugador del partido (10.00) y si ataja un penal en los 90 minutos (15.00). Pero si crees que un expontaneo se mete a la cancha esto te devolverá (10.00).



Los goles de la selección de Brasil, también pagan: Gabriel Jesus (cuota de 2.10), Roberto Firmino (cuota de 2.20), y Coutinho (cuota de 2.70) En tanto que Raúl Ruidíaz (cuota de 7), y Edison Flores (cuota de 8), son nuestras cartas de gol, junto a Paolo Guerrero.



La final de la Copa América 2019 se juega HOY en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, desde las 3:00 de la tarde (hora peruana) t también puedes hacer jugadas en vivo.