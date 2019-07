Perú vs Brasil: Periodista brasileño aseguró que Paolo Guerrero es mejor que Firmino y desató polémica

Perú vs Brasil : Paolo Guerrero es un crack reconocido en el mundo entero pero nadie esperaba la tremenda comparación con Roberto Firmino, a pocas horas de la final de la Copa América 2019.



El periodista de SporTv, André Rizek, aseguró que Paolo Guerrero es mejor jugador que Firmino, estrella de Brasil y campeón de la Champions League con Liverpool.



"De todos modos, creo que Paolo Guerrero es más jugador que Firmino, juega en un equipo mucho más bajo que el nuestro y pone al equipo en sus hombros. Llevó a su selección a una Copa del Mundo, fue el máximo goleador de la Copa América dos veces, o quizás tres, porque este año también lo será", dijo Rizek para asombro de muchos hinchas de la Canarinha.



" Firmino juega en un equipo superior y no puede jugar como Paolo Guerrero. No es un demérito, creo que Firmino es un gran jugador", argumentó el periodista brasileño.

Periodista de SporTv, André Rizek Periodista de SporTv, André Rizek

Video: Gol 3 de Perú

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.